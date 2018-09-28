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Вселенский патриарх поставил на место Гундяева, а митрополиту РПЦ пригрозил проклятием

28.09.2018 17:43

Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил, что Украина была и остается канонической территорией Константинополя.

В сети обнародованы детали трехчасовой беседы между Вселенским патриархом Варфоломеем и главой РПЦ Кириллом во время встречи в Фанаре 31 августа.

Эксперт рассказал, как Варфоломей ставил на место главу РПЦ во время обсуждения Украины / фото peoples.ru

Отрывки, размещенные на греческом сайте "Ортодоксия", приводит эксперт Института мировой политики Ярослав Коцюба на своей странице в Facebook.

Как следует из разговора, главной темой была Украина и предоставление Украинской Церкви автокефалии. Хотя после разговора Кирилл пытался намекнуть журналистам, что украинский вопрос был каким-то промежуточным.

Во время диалога глава московской церкви пытался убедить патриарха Варфоломея, что не стоит УПЦ предоставлять автокефалию, потому что на Майдане произошел "госпереворот" и теперь, мол, новая незаконная власть пытается через автокефалию укрепить свои позиции. При этом Кирилл убежден, что промосковские силы сбросят украинскую власть. Довольно метко парировал патриарх Варфоломей, когда спросил российских священников: «Почему вы не можете свободно ездить в Украину? Не потому ли, что у вас нет там поддержки?»

«И вовсе разозлили Вселенского предстоятеля заявления митрополита Илариона Алфеева ("главы МИД РПЦ") о том, что якобы "Порошенко подкупил Константинополь". Варфоломей предупредил московского пропагандиста в рясе, что если он не сможет доказать эти пустые обвинения, то его ждет "церковное проклятие". "Если вы врете, это вам с рук не сойдет", - сказал Константинопольский патриарх. Алфеев начал оправдываться. Мол, он не говорил, что это Петр Порошенко, а "раскольники", которые ездили в Стамбул "не с пустыми руками". Варфоломей попросил Кирилла успокоить Илариона, который причинил много вреда в отношениях между Константинополем и Москвой», – пишет Коцюба.

Он подчеркнул, что самое главное в этом разговоре наличие таких слов: Украина была и остается канонической территорией Вселенской Церкви. Поэтому вопрос предоставления автокефалии лежит полностью в компетенции Матери-Церкви. Патриарх Варфоломей прямо сообщил Кириллу, что процесс уже запущен и прошел первый этап согласования и обсуждения. // УНИАН

 

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