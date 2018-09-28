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Поліцейські Києва встановлюють обставини конфлікту з п’яними покидьками у маршрутці

28.09.2018 17:28

На місці події працюють патрульні поліцейські, а також слідчо-оперативна група Голосіївського управління поліції.

Сьогодні на 102 надійшла інформація від чоловіка про те, що його нетверезий товариш повідомив: у маршрутці сполученням «Київ-Городище» їде чоловік, який викрав дитину і хоче продати її на органи. А також звернулася жінка із повідомленням, що її чоловіку, який рухається маршруткою із півторарічним сином, двоє невідомих погрожують пістолетом і ножем.

пістолет

При відпрацюванні виклику біля станції метро «Видубичі» патрульні поліцейські зупинили маршрутку для встановлення всіх обставин події. На місце події також направили слідчо-оперативну групу.

Попередньо відомо, що батько із сином їхали маршруткою, у яку дорогою підсіли двоє нетверезих чоловіків і почали звинувачувати його у викраденні дитини. У розмову втрутилася жінка, яку зловмисники штовхнули: у результаті у неї є синець на обличчі. При цьому нетверезі пасажири продемонстрували зброю.

Патрульні затримали двох правопорушників, у них виявили пістолети, попередньо - травматичні. Слідчо-оперативна група спілкується із усіма учасниками конфлікту для встановлення обставин події.

Відділ комунікації поліції Києва 

 

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