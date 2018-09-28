Блоковано спроби дестабілізувати ситуацію через банди, підконтрольні «злодіям в законі» з РФ

Оперативники спецслужби встановили, що деякі представники російських кримінальних кіл координують діяльність організованих угруповань у Мелітопольському, Бердянському і Приморському районах, які причетні до скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів.

За задумом російських спецслужб «злодії в законі» через підконтрольні в Україні банди мали б загострити криміногенну обстановку, зокрема через скоєння резонансних злочинів для дестабілізації ситуації в регіоні.

Під час проведення санкціонованих слідчих дій правоохоронці виявили у помешканнях фігурантів справи реактивну протитанкову гранату РПГ-22, два автомати Калашникова, три гранати Ф-1, три револьвери, пістолет Макарова, сім бронежилетів, велику кількість набоїв різного калібру та незареєстровану автоматичну і мисливську зброю невстановленого зразка.

Також виявлено телефони, комп’ютерну техніку з матеріалами, які підтверджують зв’язок зловмисників із представниками РФ, документи терористичної організації «ДНР».

Вилучені предмети передано на експертизу.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України вирішується питання щодо оголошення десяти фігурантам справи про підозру в скоєнні злочину.

Спецоперація з викриття організованих угруповань проводилась спільно з поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури.

Служба безпеки України