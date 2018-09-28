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На адреси українських установ та іноземних посольств надійшли фейкові листи з Росії про мінування

28.09.2018 18:13

Напередодні ключових подій суспільно-політичного життя нашої країни «запарєбріком» активізується та передбачувано зростає хвиля гібридної агресії. Всі ми пам`ятаємо про кібератаки вірусами «NotPetya», «BlackEnergy» та інші випади Росії. Тож повідомляємо про чергові підступи російських спецслужб. Зараз все набагато скромніше, та все ж.

«Етонєми» не були оригінальними та скористалися відомим примітивним способом – здійснили розсилку фейкових повідомлень з вірусним програмним забезпеченням. 17 та 27 вересня нібито від імені Антитерористичного центру при СБ України на електронні скриньки правоохоронних органів, Міноборони, посольств України за кордоном та іноземних дипломатичних місій надійшли листи про псевдомінування урядових об`єктів.

СБУ

Ми можемо із впевненістю стверджувати про почерк Кремля, оскільки справжні ІР-адреси відправника є російськими.

У межах протидії гібридним загрозам з метою попередження таких «пустощів» на адреси відповідних відомств у вересні були надіслані методичні рекомендації із посилення інформаційної безпеки.

Додатково звертаємо увагу, що у випадках виникнення реальних терзагроз Штаб АТЦ сповіщає суб`єкти боротьби з тероризмом у встановленому порядку конфіденційним зв`язком.

Служба безпеки України

 

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