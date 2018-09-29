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На Киевщине в суд передано дело в отношении судьи за вымогательство более 500 тыс. грн.

29.09.2018 00:56

В суд передано уголовное производство в отношении судьи одного из судов Киевской области за вымогательство более 500 тыс. грн взятки. 

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба САП, передает УНН.

В суд передано дело в отношении судьи за вымогательство более 500 тыс. грн

"28.09.2018 Национальным антикоррупционным бюро Украины под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры закончено досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению судьи одного из судов Киевской области в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины. Обвинительный акт по обвинению судьи направлено для рассмотрения в суд", - говорится в сообщении.

Как отмечается, судья обвиняется в просьбе должностным лицом, занимающим ответственное положение, предоставить неправомерную выгоду в особо крупном размере в общей сумме 565 592 грн для себя за совершение в интересах третьего лица любого действия с использованием служебного положения, и получении должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды для себя за совершение в интересах третьего лица любого действия с использованием служебного положения.

 

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