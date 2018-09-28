В Одессе бандиты отобрали у инкассаторов «козырного» обменника больше 3 млн. грн.: есть раненые

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Нападение на инкассаторов произошло примерно в 20:00 в центре Одессы, на Софиевской угол Торговой.
По предварительным данным, один из инкассаторов ранен. Разбойники, похитив крупную сумму, скрылись на автомобиле «Лексус» бежевого цвета. В городе объявлен план «Сирена».
Полиция временно остановила движение трамваев № 3 и 12. Сейчас они снова ходят.
На месте находится начальник ГУНП Дмитрий Головин и прокурор области Олег Жученко.
Корреспондент Дарья Сметанко ведет прямую трансляцию с места происшествия.
Ранения получили два инкассатора, один в ступню, второй в бедро. Их госпитализировали.
В горздраве говорят, что состояние одного крайне тяжелое, он в операционной. У второго — средней тяжести.
Похищено больше 3 млн 400 тысяч грн.
Начальник ГУНП Дмитрий Головин говорит, что пострадали не инкассаторы «Ощадбанка» (первоначально была информация, что нападению подверглось именно это финучреждение).
«Это частная фирма, занимающаяся инкассированием обменных пунктов», — заявил он «Думской».
По факту случившегося открыто уголовное производство по части 4 ст. 187 УК Украины.
Обменник, который обслуживали пострадавшие инкассаторы, надо сказать, козырный: он напротив апелляционного админсуда.
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