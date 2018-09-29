Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

50 лет назад СССР танками задушил «Пражскую весну»

50 лет назад СССР танками задушил «Пражскую весну»

Голосование

Ваше отношение к новой полиции:

Стало значительно лучше
Стало лучше, но незначительно
Ничего не изменилось кроме формы и названия
Стало еще хуже
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

За втручання прокуратури підприємець-спрощенець відшкодував до бюджету 1 млн. гривень податків

29.09.2018 01:41

Під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва у взаємодії зі слідчими СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві в межах кримінального провадження забезпечено повне відшкодування державі збитків у сумі понад 1 млн грн, завданих внаслідок ухилення від сплати податків фізичною – особою підприємцем.

Підприємець, діяльність якого пов’язана з реалізацією взуття в торгівельних закладах столиці, перебував на спрощеній системі оподаткування.

На данном изображении может находиться: телефон

Проте з’ясувалося, що протягом 2017 року чоловік перевищив отриманий дохід на загальну суму 4,6 млн гривень, внаслідок чого ухилився від сплати податків на суму понад один мільйон гривень.

Завдяки вжитим у ході слідства заходам вся сума завданих державі збитків відшкодована в повному обсязі.

Прес-служба прокуратури міста Києва

 

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...