За втручання прокуратури підприємець-спрощенець відшкодував до бюджету 1 млн. гривень податків

Під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва у взаємодії зі слідчими СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві в межах кримінального провадження забезпечено повне відшкодування державі збитків у сумі понад 1 млн грн, завданих внаслідок ухилення від сплати податків фізичною – особою підприємцем.

Підприємець, діяльність якого пов’язана з реалізацією взуття в торгівельних закладах столиці, перебував на спрощеній системі оподаткування.

Проте з’ясувалося, що протягом 2017 року чоловік перевищив отриманий дохід на загальну суму 4,6 млн гривень, внаслідок чого ухилився від сплати податків на суму понад один мільйон гривень.

Завдяки вжитим у ході слідства заходам вся сума завданих державі збитків відшкодована в повному обсязі.

Прес-служба прокуратури міста Києва