Клінінгова компанія відшкодувала до бюджету понад мільйон гривень несплачених податків

Прокуратурою міста Києва спільно зі слідчими ДФС в рамках розслідування кримінального провадження забезпечено відшкодування до державного бюджету збитків на суму понад 1 млн гривень, які були завдані приватним товариством.

Як з’ясувалося, директор приватного товариства, що спеціалізується на клінінгових послугах готелям та фітнес-клубам, протягом двох років не сплачував податкові зобов’язання, що призвело до ненадходження до бюджету коштів у сумі понад 1 млн гривень.

Під час досудового слідства вказана заборгованість погашена підприємством у повному обсязі, у зв’язку з чим кримінальне провадження за підозрою керівника товариства за ч. 1 ст. 212 КК України направлено до суду для прийняття рішення.

Прес-служба прокуратури міста Києва