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Сбил велосипедиста и спрятал тело: сыну экс-заместителя мэра Костополя объявили о подозрении

29.09.2018 08:45

  57-летний Григорий Бойчук возвращался домой с работы и исчез.

Сбил насмерть человека, а затем похитил и спрятал тело - именно в этом подозревают сына экс-заместителя мэра Костополя. 

Полиция имеет доказательства, что именно он в прошлом году на Ровенщине на автомобиле сбил велосипедиста, и, чтобы скрыть преступление, вывез тело в неизвестном направлении.

57-летний Григорий Бойчук возвращался домой с работы и исчез. В нескольких сотнях метров от дома на трассе нашли его документы, перчатки и обувь, а рядом были обломки от серого BMW. // УНИАН

 

 

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