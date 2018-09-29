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Печать

Что такое срочный апостиль и его особенности

29.09.2018 00:33

Срочное проставление апостиля требуется очень часто. Это обусловлено возможностью резкого возникновения соответствующей потребности.

Например, кто-то собрался отправится в другую страну и необходимо подготовить для работы, получения визы или прочих целей один из документов. Тогда апостиль срочно становится оптимальным решением проблемы. Но проставить его самостоятельно в сжатые сроки не получится. Для этого необходимы особенные знания, навыки и связи. Поэтому оптимальным решением будет обращение в проверенное бюро переводов, отмечают эксперты компании Pereklad.ua.

Особенности срочного проставления апостиля

Чтобы проставить такой штамп, необходимо иметь на руках оригинал документа, говорят эксперты. Поэтому надо привезти его в офис переводчиков. Предварительно можно будет проконсультироваться по телефону, получить грамотную поддержку от специалистов. После проставления документ содержит печати, регистрационный номер и прочие важные элементы.

Легализация при помощи такого способа позволяет использовать документ в некоторых странах. Процедура немного упрощена по сравнению с простой легализацией через консульство. Апостилирование позволяет экономить время на подготовке, потому как является упрощенным вариантом. Штамп на документ будет действителен только в ограниченном количестве стран. Поэтому предварительно надо ознакомиться с их списком.

Подтверждение подлинности документов требуется часто. Апостиль необходим юридическим, частным лицам в разнообразных ситуациях. За рубежом многим приходиться пользоваться разнообразными выписками, справками и прочей документацией. Юрлицам надо подготавливать документы для получения сертификатов в другой стране, открытия там нового филиала, участия в тендерах, разнообразных конференциях. Частным лицам апостилирование требуется для подготовки свидетельств, справок из различных госорганов и т.д. Некоторые документы нуждаются в переводе, который можно получить в нашем бюро на выгодных условиях. Гарантируется комплексность и высокое качество услуги.

Как заказать срочный апостиль?

Процедура оформления заказа является очень простой. Главное обратиться в проверенное бюро переводов.  Печать в таких компаниях проставляется максимально быстро. Перевод может осуществляться на различные языки. Оформить заказ, обычно можно в офисе, позвонив предварительно для консультации по телефону.

 

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