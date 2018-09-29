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К убийству российских журналистов в Африке могут быть причастны наемники ЧВК «Патриот»

29.09.2018 10:27

Частная военная компания "Патриот" может быть причастна к убийству в Центральноафриканской Республике (ЦАР) российских журналистов.

Об этом сообщает российский телеканал "Дождь" со ссылкой на несколько источников: офицера Минобороны РФ, бойца ЧВК "Патриот" и ветерана спецслужб, знакомого с одним из ее сотрудников.

Машина, в которой ехали убитые в ЦАР журналисты. Фото: «Фонтанка»
Машина, в которой ехали убитые в ЦАР журналисты. Фото: «Фонтанка»

По словам источника, возможным мотивом убийства является расследование поставок в Африку российского оружия, которое вел погибший журналист Орхан Джемаль.

Отмечается, что убийц было трое, которых поддерживали группы обеспечения и прикрытия. Сначала им поставили "задачу по ликвидации", а уже потом — по инсценировке нападения местных грабителей.

"Поэтому возникли "люди в тюрбанах", которые грабят журналистов ради их фотоаппаратов и видеокамер. Людей перевезли с одного места на другое, разбили стекла, показали следы борьбы", — рассказал один из источников, отметив, что все три команды были выделены из состава ЧВК "Патриот". 

По словам российского генерал-полковника в отставке Леонида Ивашова, ЧВК "Патриот" формируется в том числе из кадровых российских военнослужащих.

Издание отмечает также, что в Африке ЧВК "Вагнера" теряет влияние и ее место занимает "Патриот".

Как сообщалось, по словам выжившего водителя съемочной группы, убитые в ЦАР российские журналисты, которые расследовали деятельность российских наемников из ЧВК "Вагнера" в этой стране, понимали язык напавших на них людей. // "Апостроф"

 

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