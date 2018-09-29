На Кировоградщине пациент взял в заложники и более часа пытал двух медработниц

В Знаменке на Кировоградщине пьяный мужчина забаррикадировался в приемном отделении местной больницы и больше часа пытал двух женщин – медсестру больницы и фельдшера скорой, говорится в ТСН.16:45.

"И душил, это было и издевательства, и унижения, и угроза жизни", - со слезами говорит одна из пострадавших.

Рядом в одной палате - медсестра больницы и фельдшер скорой. Хотели помочь пациенту, вместо того сами оказались на больничных койках.

В приемном отделении Знаменской больницы нет ни камер видеонаблюдения, ни охраны. Сюда поздно вечером привезли мужчину без сознания. В отделении дежурила одна медсестра.

Скорую пьяному в стельку мужчине вызвали полицейские. Когда фельдшер закатила его в приемное отделение, он вдруг очнулся, закрыл изнутри дверь и разбил мобильные телефоны женщин.

"Он держал нас в заложниках, у нас не было никакой возможности ни позвонить, ни крикнуть – ничего. Мне казалось, что это была вечность. "Только рыпнешься, я тебе глаза повыкалываю". Он разложил на столе шпателя металлические и начал в меня - как вот ножи метают - так он метал", - вспоминает медсестра Людмила Джавилова.

Еще хуже пришлось фельдшеру Ирине.

"Он меня душил, заламывал руки назад. Он меня бил. Он взял шпатель: "я его сейчас заточу, снимай штаны, снимай трусы, я перережу бедренную артерию, тебе осталось жить две минуты - прощайся с детьми и внуками", - рассказывает фельдшер Ирина Дементьева.

Этот ад длился более часа. В конце концов Ирина вырвалась и бросилась за помощью. Полиция, которая приехала на вызов, угомонила пациента и составил на него админпротокол за "мелкое хулиганство и появление в нетрезвом состоянии в общественном месте", после чего отпустили.

За это предусмотрен штраф от 51 до 119 гривен. Наказывать ли нападающего за пытки и избиения – правоохранители еще решают. Принимать заявления от потерпевших они приехали только после вмешательства ТСН. Тем временем медики настаивают на открытии уголовного дела, так как от полученных травм женщины будут оправляться не одну неделю.

Найти нападавшего по адресу, указанному в документации приемного отделения, не удалось. Известно лишь, что ему 40 лет, он имеет семью и работу. Ранее с законом проблем не имел. Извиняться к обиженным медикам не приходил.

"Для меня как врача это шок. Вообще много кому страшно выходить на работу. Потому что не знаешь, чем это закончится", - говорит невропатолог Наталья Корниенко.

Коллеги пострадавших боятся выходить на работу. Ночью в приемном отделении дежурит одна медсестра, потому что больница экономит бюджетные деньги. Как защитить людей от подобных случаев, администрация заведения еще не решила. Единственное, на что сейчас может хватить средств - обустройство "кнопки тревоги" госохраны.

Корреспондент ТСН Елена Шворак