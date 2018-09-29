Слідчі Нацполіції провели санкціонований обшук на комбінаті у м. Хорол на Полтавщині

Метою обшуку є виявлення та вилучення документів, що стали підставою для внесення змін до реєстраційних документів, на підставі яких незаконно змінено власника підприємства.

Вчора, 28 вересня, слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України, на підставі ухвали суду, провели обшук приміщень молококонсервного комбінату дитячих продуктів, який знаходиться в м. Хорол на Полтавщині.

Ухвалу на обшук отримано в рамках розслідування кримінального провадження за фактом незаконного заволодіння акціями та майном цього підприємства за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (Шахрайство), ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 206-2 (Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації), ч. 4 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

Під час розслідування встановлено, що виконуючий обов’язки генерального директора підприємства здійснив продаж майна підприємства без фактичного проведення загальних зборів акціонерів. А той протокол, яким він нібито керувався рішенням Господарського суду Полтавської області визнано недійсним.

За схожою схемою було відчужено і акції підприємства – за підробленою довіреністю.

На даний час у кримінальному провадженні проводяться необхідні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення всіх обставин вчинення злочину з метою притягнення винних осіб до відповідальності.

Департамент комунікації Нацполіції України

за матеріалами Головного слідчого управління НПУ