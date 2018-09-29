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Президент США подписал бюджет Пентагона, предусматривающий $250 миллионов для Украины

29.09.2018 13:53

Вступил в силу бюджет Пентагона на 2019 год, в котором увеличены помощь по безопасности Украине до 250 миллионов долларов.

Президент США Дональд Трамп подписал бюджет министерства обороны США на 2019 год, который предусматривает выделение 250 миллионов долларов военной помощи Украине.

Дональд Трамп / REUTERS

Об этом сообщило посольство Украины в США на странице в Facebook.

"Вступил в силу бюджет Пентагона на 2019 год, в котором увеличены помощь по безопаности Украине до 250 млн. долл. Президент США Дональд Трамп подписал ранее принятый Конгрессом "Закон об ассигнованиях на нужды Министерства обороны на 2019 год", - говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что объем помощи Украине в сфере безопасности и оборонны по линии Пентагона увеличен на 50 млн. долл. по сравнению с бюджетом 2018 года.

Напомним, ранее проект бюджета Пентагона на 2019 год поддержали Сенат и Палата представителей Конгресса США.

В законопроекте отмечается, что 250 млн. долл. выделяются, в том числе, на проведение военных учений, предоставление военного оборудования, летальных видов вооружений и логистической поддержки, замене ранее предоставленных вооружений или военных товаров. Перечень видов помощи включает также разведывательную поддержку вооруженных и сил безопасности Украины. // УНИАН

 

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