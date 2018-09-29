В Индонезии жертвами цунами стали почти 400 человек

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Более 350 человек получили травмы
Жертвами цунами, которое вызвало мощное землетрясение, в прибережных городах индонезийского острова Сулавеси стали более 380 человек, передает Reuters.
Более 350 человек получили травмы.
Не исключено, что количество жертв продолжит увеличиваться, поскольку, по данным с места происшествия, на береговой лини продолжают находить тела погибших.
Большое количество домов в городе разрушено или сильно повреждено.
Спасательные работы в пострадавшем районе осложнены ввиду отсутствия электроснабжения. Кроме того, на основную дорогу, ведущую в город, сошел оползень, и она в настоящий момент блокирована.
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