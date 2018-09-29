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Кличко извинился за отсутствие горячей воды и сказал, что... как только, так сразу

29.09.2018 14:56

 Киевляне уже 5 месяцев подряд страдают от отсутствия горячей воды.

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" сразу возобновит поставки горячей воды в три тысячи столичных домов, как только будет подписано соглашение с НАК "Нафтогаз".

Гаряче водопостачання, Київ, Інфографіка

Об этом сообщает пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко.

"Мы вышли на финишную прямую в вопросе подписания соглашения с НАК "Нафтогаз". Для этого Министерство финансов должно выплатить субвенцию на погашение разницы в тарифах. Это позволит заключить мировое соглашение с "Нафтогазом". После этого, максимум через 10 дней, в квартирах киевлян будет горячая вода", - подчеркнул Кличко.

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Он также извинился за то, что уже длительное время большое количество киевлян не получают горячую воду. "Мы делаем все, что от нас зависит", - отметил столичный голова.

Он подчеркнул, что выплачивать долги частной компании город не собирается, и добавил, что дело рассматривается в суде. Кличко также добавил, что город готов выполнять любое решение суда. // ТСН

 

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