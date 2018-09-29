У Києві старшого інспектора відділу поліції затримано на хабарі за повернення посвідчення водія

29.09.2018 за процесуального керівництва військової прокуратури Київського гарнізону Центрального регіону України у Києві безпосередньо після одержання частини неправомірної вигоди в розмірі 200 доларів США затримано старшого лейтенанта поліції, старшого інспектора відділу розшуку та опрацювання матеріалів дорожньо-транпортних пригод Управління патрульної поліції у м. Києві.

Затримання проводилось спільно із співробітниками слідчого відділу ГУ СБУ у м. Києві та Київській області за оперативного супроводження Головного відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБ України у м. Києві та Київській області.

Установлено, що вказана службова особа у вересні 2018 року вимагала від громадянина України неправомірну вигоду в розмірі 600 доларів США за вплив на прийняття рішення про внесення змін до електронних баз даних щодо вчинених останнім адміністративних правопорушень та повернення йому попередньо вилученого посвідчення водія.

Вказану неправомірну вигоду Якименко В.В. отримав двома частинами, а саме: 10.09.2018 – у розмірі 400 доларів США та 29.09.2018 – 200 доларів США, що задокументовано піл час проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Після одержання другої частини неправомірної вигоди підозрюваного офіцера поліції затримано в порядку ст. 208 КПК України, отримана ним неправомірна вигода вилучена.

На даний час затриманому готується повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України, клопотання до суду про обрання відносно нього запобіжного заходу у виді взяття під варту та про відсторонення від займаної посади.

Довідково:

• ч. 3 ст. 369-2 КК України, «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди, - караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна».

Прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України