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Порошенко заверил, что силового освобождения Донбасса не будет

29.09.2018 14:20

Силового сценария освобождения Донбасса не будет, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Я думаю, что ни один украинский политик, в том числе я, безусловно, никогда не примет решение, чтобы Донецк был превращен в Грозный во времена первой и второй Чеченской войны. Путинский сценарий, который его радует, нам не нужен, и мы этого не допустим - сценарий, когда Кремль уничтожал мирное население "ковровым" бомбардированием. И мы здесь тоже хотим сказать, что Украина – не Россия. Мы принадлежим к другой цивилизации, где ценят человеческую жизнь", - сказал он в ходе торжеств по случаю 25-летия основания Национальной академии правовых наук Украины в субботу в Харькове.

П.Порошенко вновь подчеркнул, что политико-дипломатическое урегулирование ситуации, связанной с агрессией России, является квинтэссенцией его стратегии борьбы за мир и деоккупацию.

"Да, она (стратегия – ИФ) не быстрая, она требует времени, нервов, выдержки… Политико-дипломатическая стратегия – залог мира во всей Украине, в том числе на прифронтовой Харьковщине. Вы должны знать, что президент не сделает ни одного шага, который бы поставил под риск мирную работу Харьковской области", - сказал он. // Интерфакс-Украина

 

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