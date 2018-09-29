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Начали «зачищать» потенциальных «вождей»? В Донецке контузило одного из экс-главарей «ДНР»

29.09.2018 15:34

В сети появились первые фото и видео с места взрыва в оккупированном Донецке, кторый произошел на съезде коммунистов.

Фото разместили на пропутинском паблике Life shot в Telegram.

взрыв

Отмечается, что среди пострадавших кандидат на "пост" главаря так называемой ДНР Игорь Хакимзянов, который получил контузию.

Напомним, Хакимзянов в 2014 году являлся так называемым "министром обороны" боевиков. В мае 2014 года во время боя с бойцами "Азова" был взят в плен. 15 сентября 2014 года вернулся на оккупированный Донбасс путем обмена на пленного солдата ВСУ[4]. В ноябре был внесен в "черный список" ЕС.

Ранее появилась информация, что в результате взрыва пострадали три человека. // Апостроф

 

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