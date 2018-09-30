На Львівщині у хабарництві викрито заступника мера

Працівники управління захисту економіки у Львівській області Нацполіції припинили схему незаконного збагачення, організовану заступником однієї з міськрад області. Неправомірну вигоду отримував у вигляді «відкатів» від проведення будівельних робіт об’єктів інфраструктури.

Правоохоронці встановили, що фігурант, являючись у минулому міським головою та на даний час перебуваючи на посаді заступника міського голови, налагодив схему розкрадання бюджетних коштів.

Посадовець організував злочинну схему вимагання неправомірної вигоди від суб’єктів господарювання за підписання актів виконаних робіт та перерахування коштів за їх виконання. Розміри «відкатів» доходили до 20 відсотків від суми договорів.

Сьогодні, 28 вересня, оперативники обласного управління захисту економіки Нацполіції спільно зі слідчими поліції області під процесуальним керівництвом прокуратури Львівської області затримали посадовця під час отримання чергового «відкату» - 20 тисяч гривень хабара. Кошти заступник мера вимагав від підприємця за виділення бюджетних коштів, призначених для прокладання бруківки.

В межах кримінального провадження працівники поліції задокументували декілька фактів отримання неправомірної вигоди на суму 110 тисяч гривень.

Слідчим управлінням поліції у Львівській області відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Посадовця затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

На даний час проводяться подальші слідчі дії, встановлюються інші високопосадовці, причетні до розподілу коштів, отриманих у якості неправомірних вигод.

Департамент захисту економіки

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