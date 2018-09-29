Как обновить часы, с помощью хорошо подобранной группы ремешков и браслетов

Сегодня когда кто-то на улице спрашивает у кого-то время время, большинство бросают быстрый взгляд на смартфоны, а не на часы. Однако часы никуда не денутся. Часы не просто функциональное устройство - они также часть моды.

Будь то хронометр, который вы носите каждый день или модель, которую надевают по особым случаям, это то, что каждый должен иметь в своем гардеробе.

Ремешки, удерживающие часы на руке, играют огромную роль. Фото: imidge.com.ua

Как отмечают эксперты компании «Имидж», ремешки и браслеты, удерживающие часы на руке, также играют огромную роль в общем виде часов. Специалисты компании, которая и сама производит ремешки для часов в Украине, выделили некоторые из многих типов этого аксессуара, и дали некоторые советы когда какие ремешки носить.

Классическая кожа

Самый распространенный на сегодня выбор - это кожаные ремешки, без каких-либо узоров и украшений. Их классический дизайн позволяет легко надевать или снимать часы. Кожа выглядит одинаково хорошо как в офисе, так и в более формальном случае, таком как свадьба. Нейтральные цвета, такие как черный, темно коричневый или светло коричневый, отлично подходят для повседневного ношения, в то время как более сложные стили, такие как изготовленные из кожи питона или крокодила, создают более импозантный вид. Так же, как и любой другой кожаный продукт, часовой ремешок нуждается в некотором бережном отношении. Они могут пострадать, от влаги или воздействия экстремальных температур, поэтому стоит помнить об этом.

Контрастная строчка

Этот стиль часовых ремешков использует дополнительную деталь в виде контрастной строчки по контуру, для придания привлекательного вида. Выразительность достигается контрастом в цвете между часовым ремешком и строчкой. Часовые ремешки с резко контрастной строчкой, такие как черно-белый вариант, наиболее популярны. Как правило их носят с нарядом, который имеет четкие контрастные цвета, чтобы отразить эстетику часов, в ансамбле, который визуально интригует.

Двойной ремень

Модели с двойным ремешком добавляет текстуру к кожаной ленте. Эффект гребня создается выпуклостью под кожей часов. Эта тонкая деталь придает объем. Этот стиль часового ремешка отлично смотрится с квадратными часами и придаст часам более спортивный вид.

Ралли

В обычный летний день можно переключиться на ремешки для ралли-часов. Отличительной особенностью которых, является перфорация сделанная для того, чтобы часы как бы дышали, обычно такие применялись гонщиками, но сегодня это стало модным трендом. Это отличная группа ремешков, которые можно носить летом, потому что вырезы позволяют воздуху свободно проникать к запястью и позволяют ремешку подвергаться меньшей влажности и перегреву.

НАТО

Группа моделей в стиле НАТО изготавливается ​​из нейлона и представлена ​​множеством дизайнов и цветов. Первоначально используемый в армии, этот стиль ремешков ценится за его низкую цену, долговечность и водостойкость. Если вы занимаетесь какой=либо активной или близкой к воде деятельностью, это то что вам нужно. Эти ремешки просты, опрятны и функциональны. Поскольку существует так много вариантов дизайна, каждый обязательно найдет ремешок, который хорошо подойдет к его стилю.

Зулу

Эти ремешки такие же прочные, как и красивые. Ремень Зулу - старший брат моделей ремешков в стиле НАТО. Изготовленный из нейлона или кожи, он обычно толще и имеет детали из нержавеющей стали. Эти ремешки хорошо смотрятся с большими часами и лучше подходят для повседневной носки.

Сегментные браслеты

Модели также известна как браслетный ремешок, относятся к более формальному стилю. Основным отличием различных браслетов являются различные варианты изготовления с точки зрения материала: нержавеющая сталь, золото, титан и дерево - все это популярно сегодня. Кроме того, существует множество вариантов разделения и конфигурации сегментов браслетов. Вот несколько разных стилей:

Устрица: классический стиль и самый популярный тип сегментов. Браслет имеет три линии по ширине, что делает ее более жестким, чем другие типы. Его толстая центральная полоса делает его прочным с несколькими точками изгиба.

Президент: Как и предыдущий стить с одной и той же шириной трех сегментов, но имеет больше мелких сегментов. Эти браслеты не так долговечны, но более формальны и более гибкие из-за большего количества сегментов.

Юбилей: эта группа состоит из трех узких звеньев между толстыми, матовыми боковыми звеньями. Иногда это может быть два тона, которые добавляют некоторую формальность к этому стилю.

Инженер: браслет из мелких звеньев в шахматном порядке. Сегменты иногда угловаты, эта группа браслетов, таготеет к солидному имиджу. Этот стиль имеет более утилитарный вид, в то время как его солидность сохраняет его формальным.

Авиатор (пилот)

Во время Второй мировой войны ремешки «Авиатор» стали особенно популярными. Хотя их дизайн с годами несколько изменился, отличительные черты остались прежними. Ремешки Aviator сделаны из кожи и имеют большие заклепки ниже выступов. Эти ремешки обычно немного больше, чем другие, и выглядят лучше всего, когда они надеваются на часы стиля «авиатор» .

Дамба

Ремень в силе Дамба - это стиль, который также был изобретен для пилотов. Их назначение еще более функционально. С дополнительным слоем подкладки под задней частью часов они предназначены для защиты запястья пилота от ожогов в случае пожара. Эта группа, возможно, не самый практичный выбор, поскольку они более громоздки стороне и довольно теплые, так что в зимнее время могут согревать запястье.

Tropic / Резина

Группа Tropic - это первая группа резиновых ремешков , которая когда-либо выпускалась. Он имеет уникальную текстуру, отличную воздухопроницаемость и тонкий профиль, современные материалы позволяют им выглядеть не хуже их кожаных и нейлоновых аналогов. Этот стиль популярен среди дайверов и путешественников, но также хороши для тех, кто ищет надежные, водостойкие часы.

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Эксперты уверяют, что часы являются отражением личности, как и ремешок их удерживающий на руке. Экспериментируйте со сменными ремнями, пока не найдете что-то, что вам нравится, и что вам удобно.