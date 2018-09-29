В оккупированном Донецке сегодня шок и угар: похитили жену Губарева, взрывали конкурентов Пушилина

Жену Павла Губарева похитили, она не отвечает на звонки, скорее всего арестована. Партия "Свободный Донбасс", которую возглавляло семейство Губаревых, рейдерски захвачена группировкой людей Пушилина. Сегодня прошел съезд этой организации, на который людей Губаревых не допустили. Захвачены также подконтрольные Губаревым СМИ.

На съезде "коммунистической партии ДНР", который проходил сегодня, произошел теракт. Ранены несколько человек. Пошла жесткая зачистка любой оппозиции к Пушилину. Об этом пишет журналист Денис Казанский, который отслеживает события на оккупированной территории Донбасса.

"Особенно смешно читать сейчас возмущенные посты сторонников Губарева. Жучковский сокрушается, что устроили Северную Корею в Донецке. А чего сокрушаться? Ведь ровно этого с самого начала и хотели. Когда четыре года убивали и пытали людей в подвалах, в том и числе и своих соратников, дурачков, которые поверили в Новороссию - это что было? Когда избивали дубьем, резали ножами в мирном городе сторонников Украины, это что было? Разве не Северная Корея? Почему-то все любители сталинщины и черносотенства всегда убеждены, что репрессировать, бить и сажать в тюрьмы будут кого-то другого, а не их. Но нет. В тоталитарных образованиях все одинаково бесправны. Сегодня ты лидер, а завтра враг народа. Вот и с Пашей так.

Что хотели, то и получили. Русский мир - он такой. Ну ничего, главное - не Европа. " - отметил журналист.