Массовое отравление в оккупированной Макеевке: хлор для дезинфекции воды поставляли из России

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц сообщили, что хлор на фильтровальные станции в Макеевке, где питьевой водой массово отравились люди, поставляли из Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

“Хлор для многих фильтровальных станций КП „Вода Донбасса“, как гуманитарная помощь, предоставляется международными миссиями, в частности, Международным Комитетом Красного Креста и Швейцарским агентством развития и сотрудничества. Указанные миссии не совершали доставку хлора на Макеевскую фильтровальную станцию. По имеющейся информации, хлор для очистки воды на этой станции поставлялся из территории Российской Федерации”, - рассказали в ведомстве.

Также отмечается, что МинВОТ направило обращение в СММ ОБСЕ с просьбой отправить представителей миссии на место вспышки заболевания для выяснения причин отравления.

Напомним, в оккупированной Макеевке Донецкой области жители массово отравились питьевой водой 27 сентября. 117 человек оказались в больнице, среди них более 10 детей. Состояние пациентов - средней тяжести. По информации представителя уполномоченного по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павела Лисянского, причиной отравления стала дезинфекция воды марганцем, поскольку хлор у КП "Вода Донбасса", контролируемого боевиками "ДНР", закончился. // LB.ua