На хабарі викрили одного з керівників держвиконавчої служби на Чернігівщині

Оперативники спецслужби встановили, що посадовець організував протиправний механізм вимагання від підлеглих неправомірної вигоди за нарахування встановлених грошових винагород. «Такса», яку мали сплачувати співробітники, становила п’ятдесят відсотків від нарахованої їм суми заохочення.

Оперативники СБ України затримали чиновника під час передачі «данини» від керівника одного з районних підрозділів у розмірі тридцять п’ять тисяч гривень.

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії.

Операція з викриття зловмисника проводилась співробітниками Головного управління по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю, його регіональним підрозділом та Головним слідчим управлінням СБ України спільно з прокурорами Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях підслідних слідчим Державного бюро розслідувань Генеральної прокуратури України.

Служба безпеки України