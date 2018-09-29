МВС України збільшує свою присутність в акваторії Азовського моря

Про це сьогодні, 29 жовтня, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив під час відкриття Частини водолазних пошуково-рятувальних робіт акваторії Азовського моря Держслужби з надзвичайних ситуацій у Донецькій області.

«Російська Федерація, окупувавши Крим та частину Донбасу, продовжує наступати на наш суверенітет. В тому числі, в межах акваторії Азовського моря. Саме тому, ми збільшуємо присутність підрозділів МВС, а саме компоненти Держслужби з надзвичайних ситуацій та Держприкордонслужби. Для нас принципово важлива безпека узбережжя Азовського моря, нашого судноплавства. Ми не будемо потурати агресивним побажанням країни-окупанта», - наголосив міністр внутрішніх справ.

Він сказав, що з цією метою відкрита Частина водолазних пошуково-рятувальних робіт акваторії Азовського моря ДСНС. Підрозділ укомплектований чотирма плав засобами. Всього там працюватиме 54 особи. Одне з основних завдань частини – гуманітарне розмінування водних об’єктів та порятунок громадян.

«Ми також виділяємо два сучасних катери для Маріупольського загону морської охорони Державної прикордонної служби. Ми мусимо забезпечити громадянські права та недоторканість кордонів тут, у акваторії Азовського моря», - додав Арсен Аваков.

Голова Держслужби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін нагадав, що у 2014 донецький гарнізон ДСНС втратив 80% техніки та понад 50% інфраструктури.

«У 2014 особовий склад виконував свої обов’язки на межі можливостей. Тепер перед нами стоїть дуже важливе завдання - деокупація Донбасу. Ми готові до його виконання», - додав він.

Микола Чечоткін також повідомив, що з 2014 року працівники ДСНС розмінували понад 25 тисяч гектарів територій та 100 гектарів акваторій від вибухонебезпечних предметів. Також було знищено понад 161 тисячу вибухонебезпечних предметів різного типу.

У ході заходу 22 працівники органів системи внутрішніх справ на Донеччині отримали відзнаки Президента, Кабінету Міністрів, відомчі відзнаки МВС. Вісім осіб отримали ключі від службових квартир.

Департамент комунікації МВС України