У столиці СБУ затримала «ДНРівський» «Пижик» (фото)

Завдяки вжитим оперативним заходам контррозвідники СБУ менше ніж за добу встановили місце знаходження автотранспортного засобу, затримали особу, яка керувала авто (громадянина України, колишнього працівника МВС України, у теперішній час представника однієї із українських страхових компаній), та вилучили фейкові реєстраційні номери і документи на транспортний засіб.

Згідно з отриманими від громадянина поясненнями, вказаний автомобіль знаходився з 2014 року в розшуку за лінією Інтерполу, у зв’язку з чим був затриманий на території РФ місцевою поліцією та переданий йому як представнику страхової фірми. Під час перетину російсько-українського кордону він зняв номерні знаки так званої ДНР, але при в’їзді в Київ знову встановив їх, за його словами, «для забезпечення відповідності реєстраційних автомобільних номерів пакету документів на вказану машину, виданих російськими представниками Інтерполу, на випадок зупинки транспортного засобу для перевірки працівниками поліції України».

Співробітниками СБУ встановлено, що працівник страхової компанії свідомо намагався сховати автомобіль після поширення у ЗМІ інформації, що ускладнювало пошук транспортного засобу. На теперішній час здійснюється комплекс заходів щодо перевірки наданих ним пояснень, а також встановлення його можливої причетності до терористичної діяльності.

Користуючись нагодою, Служба безпеки України дякує громадянам за пильність та ще раз нагадує телефон гарячої лінії 0 800 501 482 або callcenter@ssu.gov.ua для повідомлень про виявлення підозрілих предметів, підозрілих осіб та будь-якої іншої інформації, яка стосується питань національної безпеки.

Служба безпеки України