В Лисичанске полицейские обнаружили взрывчатку в гараже, которым пользовался боевик

Во время проведения операции "Оружие и взрывчатка" оперативники Управления уголовного розыска совместно с сотрудниками Лисичанского отдела полиции и сотрудниками СБУ провели в городе Лисичанск санкционированный обыск гаража, которым пользовался 51-летний житель города Довжанск

Сейчас мужчина находится в розыске как боевик незаконного вооруженного формирования "ЛНР", передает Отдел коммуникации полиции Луганской области.

В ходе обыска в гараже правоохранители обнаружили и изъяли 10 тротиловых шашек. Общий вес изъятой взрывчатки - 2,6 кг.

Изъятое направлено на исследование.

Данный факт внесен в ЕРДР и квалифицирован по ст. 263 УК Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Проводятся дальнейшие следственные мероприятия.