Суд избрал меру пресечения советнику Кернеса

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Дзержинский райсуд Харькова определил меру пресечения советнику мэра Харькова, подозреваемому в незаконном выделении леса под застройку в виде личного обязательства.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на прокуратуру Харьковской области.
Как отметил источник в прокуратуре, 1 октября обвинение подаст апелляцию на решение следственного судьи, т.к. прокуратура требовала меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Также в понедельник в Дзержинском райсуде Харькова планируется рассмотрение ходатайства об отстранении подозреваемого от должности на время досудебного расследования.
Напомним, прокуратура Харькова сообщила о подозрении действующему советнику мэра Харькова, бывшему начальнику горуправления Госкомзема. По данным СМИ, речь идет о Юрии Санине.
Санин подозревается в незаконном согласовании проекта землеустройства по отводу 0,22 га госземель под строительство жилья, ему инкриминируется ч.2 ст.364 УК (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).
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