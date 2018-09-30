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Суд избрал меру пресечения советнику Кернеса

30.09.2018 01:09

Дзержинский райсуд Харькова определил меру пресечения советнику мэра Харькова, подозреваемому в незаконном выделении леса под застройку в виде личного обязательства. 

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на прокуратуру Харьковской области.

Как отметил источник в прокуратуре, 1 октября обвинение подаст апелляцию на решение следственного судьи, т.к. прокуратура требовала меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. 

Также в понедельник в Дзержинском райсуде Харькова планируется рассмотрение ходатайства об отстранении подозреваемого от должности на время досудебного расследования.

 

Напомним, прокуратура Харькова сообщила о подозрении действующему советнику мэра Харькова, бывшему начальнику горуправления Госкомзема. По данным СМИ,  речь идет о Юрии Санине.  

 

Санин подозревается в незаконном согласовании проекта землеустройства по отводу 0,22 га госземель под строительство жилья, ему инкриминируется ч.2 ст.364 УК (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

 

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