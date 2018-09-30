Столичні правоохоронці затримали раніше судимого молодика за пограбування студента

О 01:00 до чергової частини Голосіївського управління поліції надійшло повідомлення про грабіж у підземному переході біля станції метро «Олімпійська». Потерпілий – 18-річний студент, розповів поліцейським, що невідомий схопив його за шию та почав вимагати гроші. Хлопець віддав - і незнайомець утік. На місце події прибули патрульні та детективи районної поліції.

За отриманими прикметами правоохоронці невідкладно розпочали пошук, а згодом на вулиці Фізкультури виявили зловмисника. Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це – 23-річний мешканець Житомирської області, який три місяці тому звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за незаконне заволодіння транспортним засобом.

Слідчим відділом Голосіївського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Зловмиснику оголошено повідомлення про підозру у вчиненні злочину. За скоєне йому загрожує до шести років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва