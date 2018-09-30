У Павлограді поліція затримала «утеплювача квартири», який викрав чималу суму грошей

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Скориставшись довірою господарки, 36-річний робітник попросився «попити водички». Коли ж залишився у кімнаті сам, викрав з квартири 2 тис. доларів та 11 тис. гривень.
Всі обставини події встановили павлоградські працівники карного розшуку. 27 вересня до поліції з повідомленням про крадіжку грошей звернулась 65-річна місцева мешканка. Зникнення грошей вона виявила вже тоді, коли прийшов час розплачуватися за роботу з утеплення фасаду будинку. Виявилось, що до скоєння крадіжки може причетний один з робітників, якого потерпіла найняла для утеплення квартири. Викравши гроші, він залишив всі роботи та втік. Наразі частину викрадених грошей – 1100 доларів, оперативники повернули жінці.
За крадіжку чоловіку загрожує відповідальність, передбачена ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 3-х років.
Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області за матеріалами Павлоградського ВП
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