У Павлограді поліція затримала «утеплювача квартири», який викрав чималу суму грошей

Всі обставини події встановили павлоградські працівники карного розшуку. 27 вересня до поліції з повідомленням про крадіжку грошей звернулась 65-річна місцева мешканка. Зникнення грошей вона виявила вже тоді, коли прийшов час розплачуватися за роботу з утеплення фасаду будинку. Виявилось, що до скоєння крадіжки може причетний один з робітників, якого потерпіла найняла для утеплення квартири. Викравши гроші, він залишив всі роботи та втік. Наразі частину викрадених грошей – 1100 доларів, оперативники повернули жінці.

За крадіжку чоловіку загрожує відповідальність, передбачена ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 3-х років. Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області за матеріалами Павлоградського ВП

