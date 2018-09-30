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Запорізькі поліцейські затримали водія, який зник з місця смертельної аварії

30.09.2018 03:17

Водій, який збив насмерть пішохода у Мелітопольському районі, зник з місця ДТП. Під час спроби втекти його затримали бійці батальйону особливого призначення поліції на в’їзді в місто Мелітополь. Транспортний засіб вилучений. Триває розслідування кримінального провадження.

28 вересня близько 21:00 на 414 км автошляху «Харків-Сімферополь», на відстані близько 2 кілометрів від Мелітополя, сталася ДТП.

Водій автомобіля «ВАЗ» скоїв наїзд на чоловіка, який переходив проїжджу частину в невстановленому місці, після чого зник з місця аварії. Пішохід, мешканець Мелітопольського району 1988 року народження, від отриманих тілесних ушкоджень помер.

Неподалік від в’їзду в Мелітополь пошкоджений автомобіль помітили бійці батальйону особливого призначення ГУНП в Запорізькій області та затримали водія легковика. Ним виявився місцевий мешканець 1992 року народження. Наразі транспортний засіб вилучений правоохоронцями. 

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).  Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Запорізької області 

 

 

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