Запорізькі поліцейські затримали водія, який зник з місця смертельної аварії

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Водій, який збив насмерть пішохода у Мелітопольському районі, зник з місця ДТП. Під час спроби втекти його затримали бійці батальйону особливого призначення поліції на в’їзді в місто Мелітополь. Транспортний засіб вилучений. Триває розслідування кримінального провадження.
Водій автомобіля «ВАЗ» скоїв наїзд на чоловіка, який переходив проїжджу частину в невстановленому місці, після чого зник з місця аварії. Пішохід, мешканець Мелітопольського району 1988 року народження, від отриманих тілесних ушкоджень помер.
Неподалік від в’їзду в Мелітополь пошкоджений автомобіль помітили бійці батальйону особливого призначення ГУНП в Запорізькій області та затримали водія легковика. Ним виявився місцевий мешканець 1992 року народження. Наразі транспортний засіб вилучений правоохоронцями.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Триває досудове розслідування.
Відділ комунікації поліції Запорізької області
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