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Двое полицейских погибли в ходе перестрелки в штате Миссисипи

30.09.2018 08:19

В субботу утром в штате Миссисипи двое полицейских погибли во время перестрелки с вооруженным подозреваемым.

 По словам Уоррена Стрейна из Департамента общественной безопасности Миссисипи, полиция прибыла по вызову к дому в городе Брукхейвен, и двое офицеров получили «смертельные ранения», когда началась стрельба.


По информации официальных источников, погибшими были 35-летний Джеймс Уайт и 31-летний Зак Моак.

Подозреваемый, 25-летний Маркиз Флауерс из Брукхейвена был ранен и находится в больнице. Стрейн сообщил, что Флауерсу пока не были предъявлены обвинения, но он «находится под стражей».

По словам властей, подозреваемый был вооружен пистолетом. Подробности не сообщаются.

Пока неясно, почему началась стрельба, но расследование, которое проводят Бюро расследований Миссисипи и другие службы, продолжается.

В Твиттере губернатор Миссисипи Фил Брайант призвал сограждан помолиться «за семьи павших героев». // Служба новостей «Голоса Америки»

 

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