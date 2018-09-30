Под Харьковом психопат задушил мать

Под Харьковом мужчина убил свою мать на огороде. Инцидент произошел 28 сентября в селе Новоселовка под Харьковом. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Харьковской области.

Местный житель сообщил полиции, что его сосед на огороде убил свою 67-летнюю мать. По словам мужчины, он услышал ссору и вышел во двор. Полицейские установили, что 43-летний харьковчанин состоит на учете в областной психбольнице.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Ук Украины (убийство). Мужчина находится под стражей. Выясняются причины совершения преступления.