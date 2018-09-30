Впервые в истории человек заразился вирусом гепатита E от крысы

Этим человеком стал 56-летний житель Гонконга, которому недавно пересадили печени. Он и стал первым человеком, заразившимся от крысы этим заболеванием.

Когда пациент сдавал свои привычные анализы из-за болезни, медики были поражены аномальными показателями работы печени. Причин для такого феномена не было. Как показали последующие исследования состояния его здоровья — мужчину настиг крысиный вирус гепатита Е.

Выяснилось, что неподалеку от его жилища обитает множество крыс. Медики считают, что болезнь он «подхватил» из-за того, что в его организм через еду попал крысиный помет. После трансплантации органа иммунитет был слаб, из-за этого организм не смог побороть вирус. // Sb.by