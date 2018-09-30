Депутат Госдумы России, призвал бороться в школах с онанизмом

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По мнению специалиста, "проблема получила большое распространение среди молодежи".
Депутат Госдумы, экс-руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил в интервью радиостанции "Говорит Москва", что размещенная в интернете информация провоцирует подростков к мастурбации и проблема получила уже большое распространение среди молодежи.
Он призвал объяснить детям пагубу мастурбации в рамках общего полового воспитания в школах.
"Здесь есть риск определённый к половому здоровью ребёнка, как мальчика, так и девочки", - предупредил Онищенко.
По словам депутата, необходимо также работать с родителями, которые могут это явление отследить и спрофилактировать.
Однако заниматься профилактикой в школах он призвал прежде всего в "гиперурбанизированных" регионах, поскольку, например, в мусульманских республиках этого не поймут.
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