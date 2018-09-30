Депутат Госдумы России, призвал бороться в школах с онанизмом

Депутат Госдумы, экс-руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил в интервью радиостанции "Говорит Москва", что размещенная в интернете информация провоцирует подростков к мастурбации и проблема получила уже большое распространение среди молодежи.



Он призвал объяснить детям пагубу мастурбации в рамках общего полового воспитания в школах.



"Здесь есть риск определённый к половому здоровью ребёнка, как мальчика, так и девочки", - предупредил Онищенко.



По словам депутата, необходимо также работать с родителями, которые могут это явление отследить и спрофилактировать.



Однако заниматься профилактикой в школах он призвал прежде всего в "гиперурбанизированных" регионах, поскольку, например, в мусульманских республиках этого не поймут.