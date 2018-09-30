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Депутат Госдумы России, призвал бороться в школах с онанизмом

30.09.2018 12:31

По мнению специалиста, "проблема получила большое распространение среди молодежи".

 Депутат Госдумы, экс-руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил в интервью радиостанции "Говорит Москва", что размещенная в интернете информация провоцирует подростков к мастурбации и проблема получила уже большое распространение среди молодежи.

Он призвал объяснить детям пагубу мастурбации в рамках общего полового воспитания в школах.

"Здесь есть риск определённый к половому здоровью ребёнка, как мальчика, так и девочки", - предупредил Онищенко.

По словам депутата, необходимо также работать с родителями, которые могут это явление отследить и спрофилактировать.

Однако заниматься профилактикой в школах он призвал прежде всего в "гиперурбанизированных" регионах, поскольку, например, в мусульманских республиках этого не поймут. 

 

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