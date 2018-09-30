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З 1 по 31 жовтня в Україні буде проведено місячник добровільної здачі зброї

30.09.2018 13:32

Громадяни, які в зазначений термін добровільно звернуться до поліції з метою здачі зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів та спеціальних засобів, що зберігаються незаконно, звільняються від кримінальної відповідальності.

З метою виведення зброї, боєприпасів, вибухівки та спеціальних засобів з незаконного обігу Національною поліцією України з 01 по 31 жовтня 2018 року буде проведено місячник добровільної здачі.

Громадяни, які добровільно звернуться до поліції з метою здачі зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів та спеціальних засобів, що зберігаються ними незаконно, згідно з вимогами статті 263 Кримінального кодексу України звільняються від кримінальної відповідальності.

Більше того, якщо громадянин у вказаний термін добровільно здав до Національної поліції України мисливську вогнепальну, холодну, газову зброю, то в подальшому після оформлення відповідних документів він має можливість зареєструвати цю зброю в особисту власність і використовувати її на законних підставах. Просимо врахувати, що пристрій вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими кулями несмертельної дії, реєструється у випадках і в порядку, передбаченому законодавством України.

Для отримання більш детальної інформації просимо звертатися до Управління превентивної діяльності, а також до відділів та відділень ГУНП в Черкаській області або дільничних офіцерів поліції в місцях вашого проживання або тимчасового перебування.

Управління превентивної діяльності ГУНП в Черкаській області звертається до громадян та нагадує, що незареєстрована зброя – це не тільки порушення закону, а й причина нещасних випадків, які, на жаль, почастішали і трапляються, як з дорослими громадянами, так і з неповнолітніми.

Сектор комунікації поліції Черкаської області 

 

 

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