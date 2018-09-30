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В США обезвредили банду, которая ограбила магазины Apple на миллион долларов

30.09.2018 16:39

В Калифорнии полиция арестовала банду из 17 человек. Они обвиняются в организации ряда ограблений и участии в них.

Одетые в просторные толстовки ребята забегали в крупные магазины Apple, в считанные секунды похищали «яблочную» продукцию с прилавков и убегали. Из-за действий негодяев корпорация Тима Кука понесла убытки в миллион долларов.

Банда действовала в 19 округах Калифорнии. Сообщается, что за полгода злоумышленники совершили более 20 набегов на магазины Apple. Некоторым салонам «повезло» быть ограбленными несколько раз.

Недавно мы рассказывали об одном из таких нападений. Очевидец даже снял его на видео. // onliner.by

 

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