Под Одессой задержали подозреваемого в изнасиловании 8-летнего мальчика (фото, видео)

По неофициальным данным, подозреваемый задержан в городе Южный и якобы был знаком с членами семьи потерпевшего.

Сегодня в пригороде Одессы задержан подозреваемый в изнасиловании 8-летнего мальчика.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции в области, ЧП произошло накануне.

«Вчера вечером мать ребенка вместе с подругой употребляла алкоголь, а ее сын в это время гулял самостоятельно. На улице к ребенку подошел незнакомый мужчина, заговорил с ним, а потов отвел за гаражи, где пытался вступить с ним в половую связь неестественным способом», - рассказали в главке.

Отмечается, что затем злоумышленник повел ребенка в многоэтажный дом, в котором проживал, поднялся с ним на технический этаж - в лифтовую, где в течение нескольких часов бил и насиловал неестественным способом. Затем мужчина спустился в свою квартиру и лег отдыхать, а утром скрылся в другом населенном пункте.

«Только утром мальчик пошел в направлении своего дома. На улице его увидела случайная прохожая, которая решила проводить его домой. По дороге мальчик рассказал о том, что с ним произошло, и женщина отвела его в полицию», - сообщили в полиции.

Правоохранители быстро установили личность матери и начали поиски злоумышленника. Отмечается, что за считанные часы его местонахождение было установлено, подозреваемого задержали и доставили в отделение полиции. Сейчас с 35-летним мужчиной проводятся следственные действия. Злоумышленник дает показания. Установлено, что мужчина ранее судим, имеет психические расстройства и состоит на медицинском учете.

Установлено, что, вернувшись поздно домой, мать, несмотря на отсутствие сына, легла спать, не обратившись в полицию. Свое поведение она аргументировала тем, что не хотела «беспокоить правоохранителей ночью».

Также в полиции подчеркнули, что в день изнасилования ребенка женщина была привлечена к административной ответственности по ст.184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Уголовного кодекса Украины.

«Семья находилась на учете в соответствующих службах», - уточнили в главке.

Начато уголовное производство по ст.153 (Насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия.

По неофициальным данным, подозреваемый задержан в городе Южный и якобы был знаком с членами семьи потерпевшего.