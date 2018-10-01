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У Києві розшукують чоловіка, який стріляв у поліцейського

01.10.2018 00:43

Правоохоронця із пораненнями в ногу та стегно доставили в лікарню. Для розшуку зловмисника у столиці введено спеціальний оперативний план.

Подія трапилася близько 22-ї години по вулиці Лаврській у Печерському районі. Зі слів патрульних, які патрулювали місто, чоловік у темному одязі перебігав дорогу у невстановленому місці, перед їхнім автомобілем, при цьому дивно поводився і періодично присідав. Двоє поліцейських кинулися за ним, а у відповідь невідомий кілька разів вистрілив.

полиция

«У результаті патрульний отримав два поранення, його доставили в лікарню. Стрілець втік. Для його розшуку у Києві введено спеціальний оперативний план. На місці події працює слідчо-оперативна група, спецпризначенці та кінологи», - повідомив начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до 15-ти років позбавлення волі або довічне ув‘язнення.

Відділ комунікації поліції Києва

 

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