Глава МИД Британии пообещал покончить с сетью кремлевских агентов

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Британия в скором времени покончит с сетью агентов ГРУ на своей территории, заявил Джереми Хант
Глава Министерства иностранных дел Британии Джереми Хант пообещал покончить с сетью российских агентов Государственного разведывательного управления. Об этом он заявил, выступая перед членами правящей партии на съезде в Бирмингеме, передает агентство Reuters.
По его словам, у нынешнего правительства есть послание Москве.
"Если вы будете пытаться запугивать эту страну, если вы применяете химическое оружие и не желаете играть по международным правилам, то цена, которую вы заплатите, обязательно будет очень высокой", - подчеркнул Хант.
Кроме того, министр пообещал, что Британия в скором времени покончит с сетью агентов ГРУ на своей территории. Как известно, именно ГРУ подозревают в организации и осуществлении покушения на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в городе Солсбери.
Напомним, ранее он заявлял, что за применение химического оружия Россия заплатит "слишком высокую цену".
"Самый большой вызов, который у нас есть на это время - это изменение международного порядка. Есть много вещей, которые нас действительно волнуют, и Россия сейчас стоит на вершине списка", - заявил Хант, отвечая на вопрос, какую проблему он считает наибольшей как министр иностранных дел. // РБК-Украина
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