Глава МИД Британии пообещал покончить с сетью кремлевских агентов

Британия в скором времени покончит с сетью агентов ГРУ на своей территории, заявил Джереми Хант

Глава Министерства иностранных дел Британии Джереми Хант пообещал покончить с сетью российских агентов Государственного разведывательного управления. Об этом он заявил, выступая перед членами правящей партии на съезде в Бирмингеме, передает агентство Reuters.

По его словам, у нынешнего правительства есть послание Москве.

"Если вы будете пытаться запугивать эту страну, если вы применяете химическое оружие и не желаете играть по международным правилам, то цена, которую вы заплатите, обязательно будет очень высокой", - подчеркнул Хант.

Кроме того, министр пообещал, что Британия в скором времени покончит с сетью агентов ГРУ на своей территории. Как известно, именно ГРУ подозревают в организации и осуществлении покушения на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в городе Солсбери.

Напомним, ранее он заявлял, что за применение химического оружия Россия заплатит "слишком высокую цену".

"Самый большой вызов, который у нас есть на это время - это изменение международного порядка. Есть много вещей, которые нас действительно волнуют, и Россия сейчас стоит на вершине списка", - заявил Хант, отвечая на вопрос, какую проблему он считает наибольшей как министр иностранных дел. // РБК-Украина