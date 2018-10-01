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В Киеве грабитель с ножом заставил мужчину снять деньги в банкомате

01.10.2018 01:55

25-летнего злоумышленника задержала полиция.

В Киеве грабитель угрожал ножом мужчине и заставил его снять деньги с банкомата. Об этом сообщили в Нацполиции столицы.

ограбление

Ограбление произошло на ул. Ивана Кудри.

"Заявитель предоставил приметы и рассказал, что к нему подошел неизвестный и начал разговор. Впоследствии он достал из кармана нож и приказал отдать деньги и мобильный телефон. Поскольку наличных у потерпевшего не было, незнакомец приказал снять деньги с банковской карточки. После того, как нападающий получил 4 тыс. гривен и телефон, он ударил потерпевшего и скрылся", - пишет полиция.

Грабитель, угрожая ножом, заставил киевлянина снять деньги с банкомата

Правоохранителям удалось задержать злоумышленника, им оказался 25-летний местный житель.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы. // LB.ua

 

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