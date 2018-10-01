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Стали известны подробности гибели детей под Горловкой

01.10.2018 02:32

 В результате взрыва погибли 3 ребенка

Стали известны подробности взрыва под оккупированной Горловкой, в результате которого погибли дети. Об этом сообщила организация "Восточная Правозащитная Группа" на странице в Facebook.

Иллюстративное фото (УНИАН)

Как сообщается, сегодня, 30 сентября, на неподконтрольной Украине территории Донецкой области около 11:40 произошел взрыв. В результате взрыва пострадали четверо подростков.

Отмечается, что трое подростков погибли. Еще один ребенок получил ранения - Тулуп Дмитрий Вадимович 01.01. 2008 г.р. Сейчас раненый находится в городской больнице №2 оккупированной Горловки с диагнозом - осколочные ранения мягких тканей всего тела.

Также, источники в организации сообщили данные детей, которые погибли: Коробов Кирилл, 7 класс, Максименко Андрей, 13 лет, Бербинов Виталий, 8 класс

Стали известны подробности взрыва под Горловкой

Напомним, ранее сообщалось, что в оккупированной Горловке Донецкой области в результате подрыва на мине погибли трое детей. // РБК-Украина

 

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