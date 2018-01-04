Політжульмани: як депутат ВР від БПП Юрчишин роздавав гроші та фейкові грамоти

Депутати міськрад Вінницької області отримали по 500 гривень до Дня місцевого самоврядування. Кошти разом із подяками на бланку Верховної Ради роздавали від депутата Петра Юрчишина (БПП). У парламенті повідомили, що таких грамот насправді не видавали. Юрчишин від роздачі готівки відхрестився. Щодо подяк на бланку парламенту, то представник БПП радить купувати такі в канцтоварах.

Від нардепа Юрчишина депутатам міськрад дали по 500 грн і фейкові грамоти Верховної Ради

Гроші та подяки роздавали просто під час сесії у Хмільницькій міськраді.

Я на тому пленарному засіданні не був. Був у відрядженні. Мені принесли подяку “за плідну співпрацю” і ще подяка від міського голови на день народження, а між ними був конверт і в ньому 500 гривень. Мені і моєму колезі Олександру Околодьку. Він редактор газети. Ми одразу передзвонили міському голові: “Сергій Борисович, що за гроші? Де вони взялись? На що міський голова сказав, що ви не переживайте, то гроші не з бюджету, то спонсорські гроші, - розповідає ЧЕСНО Юрій Шевченко, депутат від “Народного контролю”.

Депутат каже:

Я з Олександром Околодьком написав заяву на ім’я міського голови і під розпис віддали ті конверти. Я розумію, що це непередбачено законодавством, що це підкуп і завтра він буде усім розказувати, що я маю голосувати так чи так. У той самий день позвонив в НАЗК і розповідав, що є такий і такий факт, мене як депутата хотіли купити. Вони сказали, що треба їхати до них щоб писати заяву, що по телефону не приймають.

Міський голова Хмільника Сергій Редчик не вважає подарунок депутатам у формі готівки корупцією й вважає, що такі дії проводяться депутатом комплексно:

Що я можу вам сказати... Що там у конвертах було? Народний депутат дає людям, дає хворим і, як вам правильно сказати,.. якби він (Юрчишин - прим. ЧЕСНО) тільки так сприяв корупції в окремих епізодах, а так, що я вам скажу, я б тоді щось відчував... А так кожний захід він підтримує...особливо учасників АТО і повірте, до нас звертаються часто і я сприяю, щоб допомогли. І це все в комплексі йде. Ось день міста був, і він допоміг...Тому я не можу з вами погодитися...Але була у нас інформація, що деякі повернули депутати, але це їх право.

Потрібно зауважити, що народний депутат Петро Юрчишин на своїй особистій сторінці у ФБ виставив фото, де він вітає міського голову і в руках його помічники тримають грамоту і конверт.

Вміст свого конверту міський голова Хмільника ЧЕСНО не коментує.

Кошти повернули не всі депутати. Деякі комплексний підхід нардепа Юрчишина у фінансуванні депутатів готівкою оцінили позитивно. Так Олена Гуцалюк, депутатка від партії “Батьківщина” вважає, що взяті 500 гривень на результати її голосування в раді не впливають:

Я не повернула, ось БПП не знаю... але мені здається, що ніхто не повернув...я не повернула, мені, наприклад, треба було на лікування брату, він допомагав як депутат Верховної Ради.

Сама депутатка в декларації за 2016 рік не вказала жодної нерухомості. Заробила лише 15 тисяч на рік, що нижче прожиткового мінімуму.

Я живу у старій батьківській хаті, але мені ніхто не казав, що треба декларувати. Якщо генеральний прокурор не вказав, що він живе у хаті тестя, то чому я маю вказувати...Син студент, живе в гуртожитку, що кожного року випрошую. Другий - в дружини...Всі гроші я віддаю на них, я вчу своїх дітей, а сама живу, як прийдеться… Я живу за рахунок тих грошей, що я заробила раніше, до того...за рахунок цього і виживаю, - пояснила Гуцалюк, хоча в її декларації ніяких заощаджень на кінець 2016 року також не вказано.

Залишається відкритим питання, чому депутатка, яка не в змозі забезпечити себе, працює на громадських засадах як депутат ради й не шукає роботу. За таких умов, коли депутати із злиденними доходами оперують бюджетними мільйонами, на результати їхнього голосування можуть впливати матеріальними заохоченнями. Тоді рішення можуть прийматися не в інтересах громади.

На сторінці народного депутата Юрчишина спочатку повідомлення про грошові подарунки було, але після скандалу текст змінили, хоча у Громадського руху ЧЕСНО залишився скрін.

Сам народний депутат Юрчишин в коментарі ЧЕСНО від того, що роздавалась від його імені готівка, відхрещується і каже, що діє “в рамках правового коридору”:

А хто вам сказав, що я подарував? Покажіть мені, будь ласка, касовий ордер… Я не був присутній … Я надав подяку...У мене є брат і велика команда, яка надає кошти тим, хто їх потребує. Дивіться, моя подяка підписана мною. І багато є людей хочуть внести свою лепту… Я не давав їх в руки Я дію в рамках правового коридору і закон не порушую.

Представник БПП у парламенті розповідає:

Моя декларація дозволяє мені виконувати все. Я їздив на джипові і їду ...Є декларація. З декларації кошти потрапляють в бухгалтерію і це не ухилення від податків… Я зробив корпоратив, я запросив з округу 40 чоловік: були директора шкіл, лікарі,сільські голови, ми подивились один одному в очі і напрацювали план на наступний рік.

Подяки, які Юрчишин роздає депутатам та іншим мешканцям округу з нагоди Дня працівників суду, Дня енергетика, з нагоди утворення територіальної громади, учасників ЧАЕС, працівника сільського господарства, працівників зв’язку політик коментує так:

Кожна людина має право подякувати. Я, як народний депутат, за своїм підписом їм дякую... Абсолютно ніхто не забороняє дякувати. Ви можете грамоту чи подяку купити в канцтоварах і будь кому вручити. Оскільки я - народний депутат, я можу вручити подяку.

Подяками від нардепа в районах пишаються. Одну з таких подяк опублікувала на своїй сторінці головний бухгалтер Жданівської сільської ради Хмільницького району Інна Бонсевич.

Подяки на бланку Верховної Ради від парламентаря роздавали не тільки в Хмільницькому районі, але і в Калинівському та Козятинському. Ці ради входять в мажоритарний парламентський округ № 13, по якому балотувався Юрчишин після Революції Гідності. Фото привітань розміщені на офіційному сайті Калинівської районної ради в розділі Фотогалерея.

Про привітання від голови Верховної Ради та вручення подяк Верховної ради України козятинським залізничникам нардеп Юрчишин навіть розмістив ролик у себе на сторінці.

У той же час в апараті Верховної Ради офіційно ЧЕСНО повідомили, що такий вид як подяка від Верховної Ради у них відсутній і що згідно з Розпорядженням голови ВР № 368 від 4 травня 2000 року про винесення подяки видається розпорядження та така подяка вручається особисто головою Верховної Ради або його заступниками урочисто. Одночасно з подякою вручається грошова нагорода у розмірі 100 гривень.

Перед Новим роком це не єдиний випадок з привітаннями, де депутат-мажоритарник відзначився на окрузі. Так Ігор Молоток з “Волі Народу” привітав дітей солодкими іменними подарунками. Як з’ясували місцеві ЗМІ, кошти на подарунки були виділені з місцевого бюджету.

Народний депутат України Юрчишин Петро Васильович. Член фракції партії "Солідарність" - Блок Петра Порошенка".

Член Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики і земельних відносин.

Автор: Таїсія Гайда, ЧЕСНО