Що вони собі насудили: суддя Апеляційного суду Тернопільської області Галіян Людмила Євгенівна

Вміння купувати дороге майно задешево – навичка, володіти якою хотіло б чимало людей. Особливо ця риса цінувалася б серед бізнесменів. Однак чомусь найчастіше ми зустрічаємо це вміння серед держслужбовців, зокрема, суддів та прокурорів. Знайомтесь, суддя Апеляційного суду Тернопільської області – Людмила Галіян.

Свою суддівську кар’єру Людмила Галіян розпочала в 2005 році з призначення її суддею Тернопільського міського районного суду. У 2010 році в межах п’ятирічного терміну Людмилу Євгенівну призначають суддею Апеляційного суду Тернопільської області, де вона працює і до сьогодні.

Відразу згадаємо і чоловіка Людмили Галіян, суддю у відставці – Ігоря Осиповича Козака.На відміну від дружини, Ігор Козак розпочав свою суддівську кар’єру ще в 1988 році з посади народного судді Тернопільського міського народного суду. Із 1993 року і аж до відставки Ігор Осипович працював суддею Апеляційного суду Тернопільської області.

23 серпня 2016 року суддя написав заяву про відставку і вже через місяць, 19 вересня 2016 року, Вища рада юстиції направила відповідне подання до Верховної Ради, яка, задовольнивши його, припинила 28-річну кар’єру Ігоря Козака.

Враховуючи роботу на державних посадах обох членів подружжя, основними доходами всі роки для них була суддівська заробітна плата. Загалом, проаналізувавши суддівські декларації за 2013, 2014, 2015 та 2016 роки можемо підрахувати, що разом суддівське подружжя заробило 2 млн 264 тис. грн.

Традиційно цікавішою є ситуація з суддівським майном. Так, суддя Людмила Галіян володіє будинком площею 234 кв. м. у селищі Великі Гаї в передмісті Тернополя та квартирою площею 49 кв. м. у самому Тернополі.

Ще один будинок площею 166 кв. м. перебуває у власності чоловіка Людмили Галіян та судді у відставці Ігоря Козака. Знаходиться він у туристичному селі Татарів за 13 км від гірськолижного курорту «Буковель».

Пам’ятаючи, що будинки в таких туристично привабливих місцях часто використовуються як приватні садиби та готелі для відпочивальників, ми перевіряємо будинок суддівського подружжя і не помиляємося: маєток виявляється функціонуючим готелем. Двохповерховий котедж на 8-11 місць, з сауною, альтанкою та мангалом приймає гостей цілий рік, втім жодного доходу від цієї діяльності в деклараціях суддів ми не бачимо.

Декларування маєтку як жилого будинку та використання його як садиби для туристів – є типовим способом приховання доходів та факту здійснення підприємницької діяльності, що заборонено держслужбовцям.

Ще одним корисним вмінням, притаманним багатьом держслужбовцям, є вкрай дешева купівля майна і, очевидно, вона також характерна подружжю Козак-Галіян. У жовтні 2017 року Ігор Козак подає декларацію про суттєві зміни, в якій, зокрема, повідомляє про придбання автомобіля Hyundai Santa FE 2008 року випуску за неабиякою вигідною ціною – 49 тис. грн, що менше 2 тис.доларів. При цьому на сайтах продажу ціни на подібне авто стартують від 12 тис. у. о.Звичайно, єдиним поясненням подібної ціни є купівля даного автомобіля на іноземній реєстрації, однак, навряд чи такий спосіб купівлі авто личить служителям Феміди.

У цій же декларації про зміни в майновому стані Ігор Козак повідомляє і про продаж рухового майна вартістю 140 000 грн. Подібну декларацію за тиждень до цього подає і сама Людмила Галіян, де вона також повідомляє про відчуження рухомого майна, але значно дешевшого – вартістю 49 500 грн.

Враховуючи, що єдиним рухомим майном у власності Людмили Галіян є автомобіль Suzuki Grand Vitara 2003 року випуску, можемо припустити, що проданий був саме він. А ось дізнатися, що саме продав Ігор Козак ми зможемо лише після подання суддями декларації за 2017 рік, адже у власності судді у відставці є 2 автомобілі: Chevrolet-Lacetti 2005 року випуску та Suzuki Grand Vitara 2007 року.

Як бачимо, вміння вигідно купувати майно та вести готельний бізнес не декларуючи його зустрічається і в тернопільських суддів. Сподіваємось, дана інформація зацікавить як антикорупційні органи, так і Вищу кваліфікаційну комісію суддів під час проходження Людмилою Галіян первинного кваліфікаційного оцінювання.

Розслідування «PROSUD»