Що вони собі насудили: суддя Дарницького районного суду м. Києва Щасна Тетяна Василівна

Згідно із законом судді можуть претендувати на чималу кількість гарантій та привілеїв від держави, один із них – службова квартира. Проте, право отримати житло від держави мають лише ті, кому це справді необхідно. Втім, часто трапляються випадки зловживання цим правом, коли судді не потребуютьпокращення житлових умов. Також службові квартири швидко приватизовуються та виходять із державної власності.

Знайомтесь, суддя Дарницького районного суду м. Києва –Тетяна Василівна Щасна.

Свою кар’єру в Дарницькому районному суді Тетяна Василівна розпочала у 1996 році, коли її призначили на 5-річний термін. У 2001 році її обрали на посаду судді цього ж суду безстроково. До роботи в столиці Тетяна Василівна (ще тоді Хоменко) працювала секретарем Бобровицького районного суду Чернігівської області. Суддею тут працювала і її матір – Агафія Михайлівна Хоменко.

У 2012 році Вища кваліфікаційна комісія суддів розглядала питання про відкриття дисциплінарної справи за зверненням уповноваженого Верховної Ради України з прав людини на дії судді Щасної Тетяни Василівни. Окрім цього звернення, щодо судді Щасної було подано ряд скарг: у 2012, у 2015 та 2017 роках.

Відповідно до декларації родинних зв’язків судді за 2012-2016 роки, її дочка – Руденко Аліна Едуардівна – з 2011 року по теперішній час обіймає посаду прокурора Дніпровської районної прокуратури м. Києва. Зять судді – Руденко Олександр Олександрович теж прокурор: з 2014 року він працює в Генеральній прокуратурі України, а до цього часу з 2012 року працював у прокуратурі м. Києва.

Чоловік судді - Щасний Едуард Володимирович теж працює в органах державної влади, а саме в Рахунковій палаті України. Про Едуарда Володимировича відомо, що він був помічникомнардепа ІV скликання від Комуністичної партії України – Матвєєва Володимира Йосиповича. Того ж скликання помічницею депутата від Комуністичної партії Катерини Самойленко була і дочка судді.

Та найбільше запитань до судді з приводу її статків. У своїх деклараціях за 2014, 2015 та 2016 роки Тетяна Щасна вказала 566 тис. грн зарплати. Ще 395 тис. грн заробив її чоловік Едуард Володимирович. Також у 2016 році подружжя отримало чотири ідентичні платежі у розмірі по 167 833 грн від продажу нерухомого майна Мусієнко Ірині Олександрівні. Окрім цього, є одна цікава особливість: за 2015 рік подружжя не задекларувало жодного доходу! Серед цікавих деталей і те, що в декларації Едуарда Щасного за 2016 рік суддя Тетяна Василівна не надала інформації з приводу її доходів. Так само вчинила і дочка подружжя. А от дохід дочки в декларації самої Тетяни Щасної взагалі не згаданий.

І суддя, і її дочка Олена мають право на користування будинком Едуарда Щасного в с. Петропавлівське площею 350 кв. м. Власником даного будинку під Києвом чоловік судді є з 2006 року.

У безпосередній власності судді перебувають дві квартири в столиці, які вона придбала майже одночасно: у грудні та листопаді 2011 року. У реєстрі речових прав є лише одна з них – площею 49,7 кв. м., що розташована за адресою вул. Урлівська, 8а. Задекларована вартість обох квартир 1,2 млн грн.

Також у реєстрі речових прав на нерухоме майно ми віднайшли ще одну квартиру, якої немає в декларації судді. Розташована вона на вулиці Механізаторів, 2 та набута у власність у 2012 році. Сподіваємося, що відповідні правоохоронні органи з’ясують, чи досі це житло є власністю судді та чому воно не вказане в електронній декларації пані Тетяни.

Окрім цього, з 2002 року Тетяна Щасна користується службовою квартирою площею 93 кв. м.І незважаючи на те, що у 2006 році у її родини з’явився елітний будинок, а у 2011 році – дві квартири, пані Тетяна і досі використовує державне житло. Виникає питання в доцільності використання суддею службового житла, адже, як ми бачимо, проблем із місцем проживання у неї немає.

Окрім житла, у власності подружжя 3 земельні ділянки (Чернігівська та Харківська область) та гараж у Києві.

У декларації судді за 2016 рік вказаний єдиний автомобіль чоловіка – Toyota Land Cruiser Prado 2006 року. Проте, у 2017 році Едуард Володимирович продав дане авто за 378 тис. грн та придбав новеньке KIA Sportage за 647 тис. грн. Окрім автомобілів, чоловік судді задекларував причіп «Фермер». На фото будинку також розміщені два катери, проте жодної інформації про них немає.

Цікавою є і декларація дочки судді - Аліни Едуардівни Руденко. Вона теж користується службовим житлом, хоча у власності її чоловіка є квартира.

Як бачимо, суддя Тетяна Щасна, попри те, що вже понад 10 років користується елітним будинком під Києвом та має власну нерухомість – все одно послуговується службовою квартирою, в той час, як багато молодих суддів змушені чекати це житло роками. Виникають запитання і щодо спроможності родини судді придбати елітні маєтки, квартири в новобудовах та дорогі автомобілі, коли всі її члени працюють у державних структурах.

Розслідування «PROSUD»