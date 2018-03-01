Що вони собі нарозслідували: заступник начальника Департаменту забезпечення Микола Зубрицький

Електронне декларування майна дозволило журналістам та активістам нарешті побачити реальні статки українських чиновників. Як виявилося, не надто високі зарплати дозволили їм стати власниками елітного нерухомого та рухомого майна. До того ж стосується це не тільки керівництва прокуратури, але й адміністративних працівників, які забезпечують її діяльність.

Знайомтесь, заступник начальника Департаменту забезпечення діяльності керівництва – начальник управління забезпечення діяльності керівництва Генеральної прокуратури України – Микола Іванович Зубрицький.

Свою прокурорську кар’єру Микола Іванович розпочав у 2001 році слідчим прокуратури Турківського району. Після двох років роботи Миколу Зубрицького переводять у прокуратуру Львівської області. А у 2005 році – в Генеральну прокуратуру України. Тут він пройшов шлях від старшого прокурора до заступника начальника Департаменту керівництва Генеральної прокуратури України.

У декларації прокурора за 2016 рік вказано, що він працює на посаді начальника управління організаційно-аналітичного забезпечення діяльності керівництва Департаменту забезпечення діяльності керівництва Генеральної прокуратури України. ЗМІ повідомляють, що Микола Іванович займав це місце із 17 травня 2016 року. Натомість на офіційному сайті ГПУ є інформація про призначення у 2017 році Миколи Івановича Зубрицького на посаду начальника управління забезпечення діяльності керівництва.

Працював Микола Іванович у прокуратурі і в часи Януковича, зокрема, у 2010 році він обійнявпосаду начальника відділу організаційно-методичної роботи та координації діяльності правоохоронних органів у сфері протидії злочинності.

Дружина прокурора – Ольга Ярославівна Зубрицька є теж держслужбовцем. Вона працюєзаступником начальника відділу роботи з кадрами в Національній академії прокуратури України.

Ми проаналізували його декларації за 2013, 2015 та 2016 роки. За цей період прокурор задекларував 1,3 млн грн доходу, його дружина – 671 тис. грн. Відомо, що дружина прокурора працювала підприємцем, однак, сьогодні вона припинила свою діяльність.

У власності прокурора є квартира в одному з житлових комплексів Києва за адресою: вул. Михайла Ломоносова, 71-Г. Це житло площею 178 кв. м. Найімовірніше, Микола Іванович отримав дану квартиру як службову та приватизував її у 2013 році. Сьогодні подібна квартира коштує майже 180 тис. доларів

Ще одну квартиру Микола Зубрицький має у Львові. ЇЇ площа – 113 кв. м. і, ймовірно, вона також була службовою, однак, Микола Іванович отримав право власності на неї у 2007 році. У цьому ж будинку прокурор обзавівся гаражем.

Також прокурор задекларував земельну ділянку в с. Нижній Турів на Львівщині.

Не менше майна й у дружини прокурора. Зокрема, у її власності земельна ділянка в м. Турка на Львівщині. Цільове призначення цієї ділянки – «Автотехобслуговування», а на ній розміщений заправочний пункт. Це підтверджується і на карті, де вказано, що там розташований «АвтоШик» – вочевидь, місце обслуговування автомобілів. І земля, і наземний комплекс – власність дружини прокурора. От тільки жодних доходів чи від здачі в оренду цього майна, чи від підприємницької діяльності пані Ольга не декларує. Окрім цього, даний заправочний пункт був відсутній у декларації прокурора за 2013 рік, хоча дружина стала власником цього майна ще у 2011 році.

Також пані Ольга має у м. Турка торговий павільйон.

А от найбільш дорогою нерухомістю Ольги Ярославівни є недобудований будинок площею 280 кв. м. та недобудована лазня на 120 кв. м. у тому ж містечку Турка. На жаль, місце розташування цього майна з’ясувати не вдалося. Напевно, саме цього хотів прокурор, адже у своїй декларації за 2015 рік цієї нерухомості він не вказав.

Саме тому у нього є дві декларації за 2015 рік, перша подана у 2016 році і у ній відсутній будинок та лазня. У 2017 році НАЗК таємно прийняло рішення про можливість виправляти декларації начебто через технічні збої електронної системи, які спричинили певні неточності в деклараціях. Однак, як зазначають журналісти, в деклараціях часто виправлялися не технічні помилки, а вносилися нові дані матеріально-фінансового характеру. Це ж стосується і Миколи Івановича. У 2017 році він подає виправлену декларацію, де лазня та будинок вже є. Аналогічна ситуація і з заощадженнями родини. У першій декларації їх нема, а в другій з’явилося 200 тис. грн та 10 тис. доларів готівки.

Не менш дорогими є також автомобілі прокурорської родини. Зокрема, Микола Іванович є власником Hyundai Santa FE 2013 року випуску, що був придбаний у тому ж році. Дивно, що прокурор не пам’ятає вартості свого новенького авто, однак, сьогодні воно коштує майже 37 тис. доларів. Ольга Ярославівна Зубрицька є власником Hyundai I 20 2014 року випуску, із зазначеною вартістю 309 тис. грн.

До речі, саме на автомобілі Hyundai у 2016 році прокурора затримали за водіння в нетверезому стані. Однак у судовому рішенні сказано, що водій був незгоден із висновком патрульних поліцейських. Тому прокурор пройшов відповідний огляд у медичному закладі. І вже Бориспільська ЦРЛ Київської області констатувала, що ознак сп'яніння у водія не виявлено.Тож справу проти Миколи Івановича закрили.

Витрачаючи великі кошти на придбання майна, родині прокурора вдається доволі багато заощаджувати. Зокрема, у Миколи Івановича готівкою 290 тис. грн та 10 тис. доларів. А у пані Ольги 75 тис. грн готівки.

Таким чином, питань до прокурора більш, ніж достатньо. Особливо враховуючи намагання прокурора Зубрицького приховати частину майна: то забуваючи, то згадуючи про нього в декларації.

Розслідування «PROSUD»