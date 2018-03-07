Що вони собі нарозслідували: заступник начальника відділу ГПУ Кулікова Юлія Володимирівна

Одразу після закінчення Революції Гідності боротьба з корупцією мала стати основним завданням для нової української влади. Цього вимагало суспільство, українські та міжнародні експерти. Проте, сьогодні ми можемо констатувати про призупинення чи навіть «відкат» антикорупційної реформи. Важливу роль у процесі реформування мала відіграти і прокуратура. Однак замість нових керівників антикорупційних відділів Генеральної прокуратури, у ній працюють службовці, до яких є багато запитань.

Знайомтесь, заступниця начальника відділу організації діяльності у сфері запобігання та протидії корупції Генпрокуратури – Юлія Володимирівна Кулікова.

Свою нинішню посаду Юлія Володимирівна отримала у вересні 2015 року. До цього пані Юлія теж працювала в органах прокуратури. Відомо, що вона має 20 років загального стажу, з яких – 14 на державній службі. Із 1998 року вона працювала в органах прокуратури, де пройшла шлях від стажиста-помічника прокурора до начальника управління захисту прав і свобод громадян та інтересів держави Донецької обласної прокуратури. Також відомо, що з 2013 року вона очолювала Головне територіальне управління юстиції у Донецькій області.

За період своєї роботи в правоохоронних органах пані Юлія встигла потрапити в низку гучних скандалів. Як стверджує видання «Наші гроші», Юлія Кулікова не задекларувала частину бізнесу чоловіка, зокрема, його частку у ТОВ «Білдінг Інвестментс Груп», що підконтрольне Олександру Януковичу, сину біглого екс-президента України та частку ТОВ «ВКФ «Дебют». Сьогодні ситуація частково змінилася. У своїй вже, найімовірніше, зміненій декларації за 2015 рік пані Юлія задекларувала компанію ТОВ «Білдінг Інвестментс Груп». А от компанії «ВКФ «Дебют» в деклараціях прокурора і досі немає. Схоже, що Кулікова хотіла приховати інформацію про те, що її чоловік має спільний бізнес з сином Януковича, який є фігурантом низки корупційних злочинів.

До речі, компанія ТОВ «Білдінг Інвестментс Груп» не єдина, що пов’язує чоловіка пані Юлії та сина Януковича. Протягом 2012-2015 років Володимир Куліков був керівником ПАТ «КЕПІТЕЛ БІЛДІНГ КОРПОРЕЙШЕН», кінцевим бенефіцарієм якого є теж Янукович-молодший.

Також Юлію Кулікову звинувачують у сприянні «прикриття» справи, пов’язаної з корупцією з боку Міністра внутрішніх справ Авакова А. Б., який порушив вимоги антикорупційного законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів.

Цікавий висновок після аналізу електронних декларацій Юлії Кулікової зробила громадська організація «Громадський люстраційний комітет»: «За результатом перевірки електронної декларації Кулікової Ю. В., є підстави вважати, що суб’єктом декларування під час заповнення декларації вказані неповні дані щодо активів та доходів чоловіка. У декларації вказано багато нерухомого і рухомого майна, яке записане в основному на чоловіка суб’єкта декларування. Кулікова Ю. В. також не зазначила частину бізнесу чоловіка. Оскільки задекларовані доходи подружжя Кулікових не відповідають наведеним у декларації статкам, законність їх походження у вказаних обсягах викликає сумніви».

Втім, незважаючи на велику кількість питань до Юлії Володимирівни, вона спромоглася не просто залишитися в прокуратурі, а й стати заступницею начальника відділу організації діяльності у сфері запобігання та протидії корупції в ГПУ. До того ж із її особистої сторінки у Facebook бачимо, що пані Юлія допомагала проводити тренінги для співробітників НАЗК.

Багато запитань і до майна Юлії Володимирівни. У своїх деклараціях за 2014, 2015 та 2016 роки вона задекларувала 801 тис. грн доходу, її чоловік лише – 690 тис. грн, з яких 499 тис. грн отримав від продажу майна. Тож, як бачимо, доходи Володимира Віталійовича доволі скромні. Однак це не завадило йому зробити подарунок своїй дружині вартістю 1,3 млн грн, про що ми говоритимемо пізніше.

Відзначимо, що власного майна Юлія Володимирівна майже немає. У її власності перебуває лише успадкована квартира в Макіївці площею 45 кв. м. та вартістю 33 тис. грн.

Натомість рештою майна володіє чоловік прокурора – Володимир Віталійович Куліков.Зокрема, Володимир Віталійович теж успадкував будинок та землю в Полтавській області, в с. Тарасівка.

Володимир Куліков є власником ще одного будинку площею 140 кв. м. та вартістю 475 тис. грн. Це помешкання розташоване на Донеччині, у с. Євгенівка. Там же розміщена земельна ділянка Володимира Віталійовича.

Має чоловік прокурора у своїй власності кілька квартир. Перша з них розташована в Макіївці. ЇЇ площа 43 кв. м. Однак розташування цієї квартири невідоме, адже інформація про неї відсутня у реєстрі речових прав на нерухоме майно. Більше інформації є про інше житло пана Володимира. Мова йде про його квартиру в Донецьку із вбудованою автостоянкою. Загальна площа цього житла – 162 кв. м., а вказана в декларації вартість – 501 тис. грн.

У реєстрі речових прав на нерухоме майно ми віднайшли ще одну квартиру, власником якої є людина з таким же ПІБ, як і чоловік прокурора. Дане житло розташоване в Донецьку за адресою: вул. Миру, 3-К. Сподіваємося, що правоохоронні органи з’ясують, чи справді Володимир Віталійович є власником цього помешкання, адже воно відсутнє в декларації Юлії Кулікової.

Усі члени родини Юлії Кулікової мають право користування квартирою, власником якої є свекруха прокурора – Тетяна Миколаївна Кулікова. Розташоване це житло площею 140 кв. м. в елітному житловому комплексі «Французький квартал». Ціна за квадратний метр подібної нерухомості в момент придбання стартувала від 40,4 тис. грн. Таким чином, нове помешкання обійшлось Тетяні Куліковій у щонайменше 5,6 млн грн.

Окрім цього, Тетяна Кулікова володіє чотирма паркомісцями у тому ж будинку площами 22, 15, 15 та 22 кв. м., а також приміщенням для зберігання велосипедів на 3 кв. м. Приблизна вартість цієї нерухомості - 1,4 млн грн.

Та найбільше вражає уяву автопарк родини Юлії Володимирівни. Сама пані Юлія у 2016 році отримала в подарунок від чоловіка майже новенький Toyota Land Cruiser 2015 року випуску за 1,3 млн грн.

Власником решти автомобілів є чоловік Володимир Віталійович, зокрема, він володіє:

• Lexus LX 450 1997 року випуску (став власником у 2014 році)

• MERCEDES-BENZ 240-GD 1988 року випуску (у 2013 році)

• MERCEDES-BENZ E 500 1993 року випуску (у 2014 році)

• STEYR PUCH PINZGAUER 1971 року випуску ( у 2013 році)

• ГАЗ 1962 року випуску (у 2013 році)

• GEEP WILLYS 1942 року випуску (у 2013 році)

• TOYOTA LANDCRUISER 1997 року випуску (у 2014 році)

• Мотоцикл BMW R 50 1963 року випуску (у 2013 році)

• Мотоцикл BMW R 1200 GS 2007 року випуску (у 2014 році)

• Мотоцикл MOTO GUZZI V7 II STONE 2015 року випуску (у 2015 році)

• Мотоцикл HONDA XR 125 LEKC-NZ 2014 року випуску (у 2015 році)

• Мотоцикл BMW R 69 S 1965 року випуску (у 2012 році)

• TOYOTA LANDCRUIZER 2007 року випуску (у 2009 році)

• SEAT LEON 2016 року випуску (придбав у 2009 році за 902 тис. грн)

• 3 причепи

Про вартість усієї цієї колекції автомобілів можна лише здогадуватися. Однак звідки у пана Володимира кошти на придбання такої кількості рухомого майна – невідомо. Найбільш ймовірно, що такі доходи забезпечила співпраця із компаніями сина Януковича, які тепер фігурують у кримінальних провадженнях у схемі ухилення від сплати податків.

У декларації Юлії Володимирівни, незважаючи на значні придбання майна, знайшлося місце і для заощаджень. Зокрема, пані Юлія має 29 тис. грн на рахунку у банку та 5 тис. доларів готівки. А от її чоловік повідомляти про свої збереження відмовився. Безумовно, це дуже зручно для нього, адже тепер, аналізуючи декларацію чиновниці, ми не можемо з впевненістю сказати, чи були у Володимира Віталійовича кошти на мільйонні придбання. Сподіваємося, що це з’ясують відповідні антикорупційні органи.

Виникає логічне запитання: чи можуть особи із таким послужним списком працювати на керівних посадах в антикорупційних відділах прокуратури? Відповідь, здавалося б, риторична, однак, реальність зовсім інакша. Замість прокурорів із кришталево чистою репутацією, ми бачимо антикорупціонерів, стосовно статків та діяльності яких є безліч запитань.

Розслідування «PROSUD»