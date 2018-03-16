Що вони собі нарозслідували: начальник відділу прокуратури міста Києва Віктор Клименко

Серед теперішніх працівників прокуратури і досі можна зустріти доволі відомих в минулому персонажів. Зокрема тих, які брали участь у гучних політичних переслідуваннях в часи Януковича. Виявляється, сьогодні деякі з таких прокурорів не тільки не звільнені, а продовжують займати високі посади та навіть намагалися стати директором новоствореного Державного бюро розслідувань.

Знайомтесь, начальник відділу забезпечення державного обвинувачення у регіоні управління підтримання державного обвинувачення в суді прокуратури м. Києва – Віктор Анатолійович Клименко.

Свою нинішню посаду Віктор Анатолійович отримав 14 квітня 2016 року. Загалом же Віктор Клименко працював у правоохоронних органах з 2001 року. Зокрема, як він вказує у своїй біографії, у прокуратурі Солом’янського району та прокуратурі міста Києва.

У період 2010-2014 років Клименко працював на керівних посадах в прокуратурі м. Києва.

Ця автобіографія та довідка про тривалість стажу роботи в галузі права подавалися паном Віктором для участі в конкурсі на посаду директора Державного бюро розслідування. Втім, здійснити значний стрибок у кар’єрі прокурору не вдалося і на конкурсі до ДБР він не отримав бажаної посади.

Конкурс у ДБР – не єдиний випадок, коли Віктор Клименко хотів змінити свою роботу у прокуратурі. У 2012 році Віктор Анатолійович намагався стати суддею, а тому проходив кваліфікаційний іспит на посаду судді.

Та найбільш скандальною справою за участі Віктора Анатолійовича Клименка є засудження нинішнього Генпрокурора – Юрія Луценка. Тоді, у 2012 році, Клименко виступав державним обвинувачем у справі екс-міністра МВС Луценка. У той час Клименко не скупився на слова та публічно звинувачував Юрія Луценка у політизації справи. Сам же Юрій Луценко також не дуже доброзичливо відгукувався щодо Віктора Клименка.

У декларації чиновника вказана Ірина Степанівна Чорна як особа, що спільно проживає, але обоє не перебувають у шлюбі. Ірина Степанівна – теж працює прокурором у ГПУ. Зокрема, зовсім нещодавно, а саме 31.01.2018 вона стала заступником начальника відділу забезпечення обвинувачення у Верховному Суді управління підтримання обвинувачення в суді Департаменту підтримання обвинувачення та представництва інтересів держави в судах.

Ми також проаналізували декларації прокурорів за 2013, 2015 та 2016 роки. За цей період Віктор Клименко задекларував 391 тис. грн заробітної плати, 1,6 млн грн спадщини та 1,1 млн грн від продажу нерухомого майна. Ірина Степанівна за цей період заробила 259 тис. грн та отримала 400 тис. грн в якості подарунка від батька. До того ж Ірина Чорна заробила ці кошти лише у 2013 році. Натомість у 2015 та 2016 роках вона не вказала жодної гривні заробітної плати. Часто таке трапляється у випадку догляду за дитиною, однак, у цій ситуації не вона, а Віктор Клименко отримував виплати на дитину до досягнення нею трирічного віку. Тож виникає запитання: куди зникла заробітна плата пані Ірини?

Окремо хочемо звернути увагу на декларацію за 2013 рік. У ній Ірина Степанівна Чорна вказала дочку прокурора Клименка – Дарину Вікторівну, а от самого прокурора Клименка в декларації немає. На жаль, відсутність у цій декларації Віктора Анатолійовича, а також відсутність його власної декларації за 2014 рік не дає нам змоги зрозуміти, звідки у звичайного прокурора майно, яке він продав за 1,1 млн грн.

Продавши своє майно за 1,1 млн грн, Віктор Клименко користувався службовою квартирою, площею 56,3 кв. м. Така інформація вказана у декларації за 2015 рік. А вже наступного року квартира такої ж площі вказана як приватна власність. Тобто виходить, що прокурор просто приватизував службове житло за 10 грн! Сьогодні ця квартира перебуває у власності Клименка та його дочки. Крім того, у родини Клименка було інше нерухоме майно, тож проблем із житлом він не мав.

Колишня державна квартира розташована за адресою проспект Петра Григоренка, 22/20 та коштує майже 1,3 млн грн.

Також у 2017 році Віктор Клименко отримав у спадщину від матері 3 земельні ділянки у Чернігівській області.

Решта майна належить Ірині Степанівні Чорній. Зокрема, у її власності дві квартири у столиці. Площа першої – 46,3 кв. м. Інша квартира перебуває у спільній власності, де 33% володіє пані Ірина. Право власності цим житлом Ірина Степанівна отримала у 1999 році, однак, згадки про цю квартиру в декларації за 2013 рік немає.

Ще одна квартира Ірини Степанівни спочатку була вказана як об’єкт незавершеного будівництва. А уже в поданій формі змін за 2017 рік дане житло добудувалося. Мова йде про квартиру, площею 101 кв. м. за адресою вул. Ломоносова, 46/1 та вказаною вартістю лише 585 тис. грн. Хоча сьогодні подібна квартира коштує близько100 тис. доларів.

Щодо рухомого майна прокурорської родини, то Віктор Клименко є власником Volkswagen Jetta 2015 року випуску, яке придбав за 612 тис. грн. а Ірина Степанівна користується Toyota Corolla 2008 року. И вже у 2017 році Ірина Степанівна придбала власну новеньку Toyota Corolla за 633 тис. грн.

Витрачаючи кошти на придбання автомобіля, Віктору Клименку вдалося заощадити 400 тис. грн.

Тож, як бачимо, ані низькі заробітні плати, ані взагалі їхня відсутність не є перешкодою для обох прокурорів купувати нове рухоме та нерухоме майно. У цій ситуації особливо цинічним виглядає приватизація службової квартири Віктором Клименком. Сподіваємося, що правоохоронні органи з’ясують законність цього процесу, а також перевірять джерела доходів Віктора Анатолійовича та Ірини Степанівни.

Розслідування «PROSUD»