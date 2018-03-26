Що вони собі нарозслідували: Заступник начальника департаменту в ГПУ Драган Олена Василівна

Елітні будинки та автомобілі, великі суми готівки – вже звичний «набір» у електронних деклараціях українських прокурорів. Звичним є і запитання: звідки в українських високопосадовців кошти на придбання цього майна, адже зарплати у них відносно низькі. Знайомтесь, заступник начальника Департаменту підтримання обвинувачення та представництва інтересів держави в судах Генеральної прокуратури України – Олена Василівна Драган.

Свою нинішню посаду Олена Василівна отримала зовсім нещодавно, а саме 31 січня 2018 року. До цього пані Олена була начальником відділу нагляду за додержанням законів при застосуванні заходів впливу за адміністративні правопорушення управління нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях та інших заходів примусового характеру у місцях несвободи.

Також в ЗМІ повідомляється, що Олена Драган при генпрокурорі Віталієві Яремі «пересіла» з крісла заступника на місце начальника відділу захисту прав громадян та інтересів держави при виконанні законів про адміністративні правопорушення Головного управління захисту прав і свобод громадян та інтересів держави, протидії корупції і злочинності у сфері транспорту. Саме на попередній посаді Олена Драган у часи Революції Гідності мала би відреагувати на масові порушення при складанні фальсифікованих протоколів на учасників поїздки до Межигір’я 29 грудня 2013 року. Натомість, за нашою інформацію, вона навпаки сприяла цим процесам, а тому адвокат потерпілих у справах Автомайдану заявляв про необхідність її допиту. Проте жодних негативних наслідків для неї не настало, а у 2015 році Олена Драган була нагороджена званням заслуженого юриста України.

Більш відомим є чоловік пані Олени – Василь Михайлович Драган. Василь Михайловичбув старшим помічником генерального прокурора Шокіна з особливих доручень. Слід зазначити, що кар’єра Драгана взагалі більшість часу була пов’язана із Шокіним. Як стверджує Сергій Лещенко: «Коли Шокін в часи Яреми працював його заступником, Драган обіймав біля нього посаду «старшого помічника заступника генерального прокурора». У 2005 році Драган працював у головному слідчому управлінні Генпрокуратури, куратором якого тоді був Шокін».

За період свого перебування в прокуратурі Василь Драган встиг потрапити у декілька гучних скандалів. Зокрема, за словами Сергія Лещенка: «У часи Януковича, з 18 серпня 2010 року по 22 квітня 2013 року, Драган працював під керівництвом міністра палива та енергетики Юрія Бойка. Посада Драгана називалася... «завідувач Сектору запобігання та виявлення корупції Міненерговугілля». Показово, що в часи, коли Драган мав боротися з крадіями у Міненерго, там відбулася найбільша афера останньої п'ятирічки під назвою «Вишки Бойка», які були придбані в ризьких бомжів за завищеною вдвічі ціною». А вже коли Шокін став генпрокурором, він затягуваввнесення подання до Верховної Ради про надання згоди на зняття недоторканості, затримання та арешт Юрія Бойка.

Також Василь Драган став «відомим» завдяки справі корпорації «Єдині енергетичні системи України» (ЄЕСУ), справи Бакуліна та Тимченка.

Він також певним чином «допоміг» у справах Майдану. На одній із зустрічей адвокатів потерпілих автомайданівців з Шокіним Драгану, за вказівкою Шокіна, передали заяву про злочин щодо судді Шевченківського суду м. Києва О. Мєлєшак. Драган мав передати її для реєстрації та початку досудового слідства. Однак ця заява потім просто зникла.

Працювати в органах прокуратури Василь Драган перестав після того, як було звільнено Шокіна. Сьогодні Василь Михайлович, схоже, займається адвокатською діяльністю та зареєстрований фізичною особою-підприємцем.

Мати Олени Драган працює у бізнесі та є засновником ПП «ДЕВА-ДІБРОВА», що надає послуги у лісовому господарстві.

Ми проаналізували декларації Олени Драган за 2013, 2015 та 2016 роки. За цей період пані Олена заробила 1,7 млн грн, з яких майже 620 тис. грн отримала від продажу майна. Її чоловік за цей же час задекларував 1,1 млн грн доходу.

У безпосередній власності Олени Василівни є будинок в Миколаєві площею 217 кв. м., задекларованою вартістю 668 тис. грн, та земля під ним. Саме така інформація вказана в декларації чиновниці. Хоча на кадастровій карті можна побачити, що земля під будинком належить іншій особі – Інзі В’ячеславівні Заводсковій.

Ось як виглядає будинок сьогодні:

Також Олена Драган є власником квартири в Києві, площею 97 кв. м. На жаль, з’ясувати місце знаходження житла не вдалося, оскільки воно відсутнє у реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Рештою майна родини володіє чоловік – Василь Михайлович. Зокрема у його власності «недобудований» будинок неподалік Києва та земля під ним. Журналістам Bihus.Info вдалося відзнятице житло і як можна побачити на фото – воно велике і вже давно обжите.

Крім того, за допомогою додатку Google Earth можемо переконатися, що будинок був зведений ще у 2011 році. Тож умисне не введення житла в експлуатацію може лише свідчити про намір уникнути оподаткування, декларування та перешкодити можливості встановлення його вартості.

До речі, сусідом Драгана є колишній заступник генерального прокурора Пшонки Євген Блажівський, який за роки служби побудував собі будинок площею 1260 кв. м.

Решта майна Василя Михайловича розміщена в окупованому Криму. Зокрема він досі декларує земельні ділянки в смт. Сімеїз, що неподалік морського узбережжя. Більше того, на цих земельних ділянках розміщені будівлі, які жодного разу не фігурували у деклараціях прокурорського подружжя. Сьогодні, якщо вірити інформації із кадастрової карти, власниками цих ділянок є інші люди. Цікаво, що, як вказано в декларації, Василь Драган став власником землі у 2011 році, однак інформація про ці ділянки відсутня в декларації прокурора за 2013 рік. Також Василь Драган має паркомісце у Ялті .

Щодо рухомого майна, то Олена Василівна є власником Mitsubishi Оutlander 2.4 2015 року випуску, вартістю 657 тис. грн. Василь Драган володіє BMW X5 2012 року, яку придбав за 822 тис. грн.

Із Єдиного державного реєстру МВС України ми також дізналися, що Василь Михайлович Драган придбав новеньке SUBARU OUTBACK 2017 року. Сьогодні таке авто коштує майже 43 тис. доларів. Втім, інформації щодо зміни в майновому стані у зв’язку з купівлею нового автомобіля Олена Драган не подавала.

Попри купівлю елітних автомобілів та нерухомості, родині вдалося заощадити 140 тис. доларів, 10 тис. євро та 200 тис. гривень.

Окремо розкажемо про майно родичів прокурорів. Зокрема, матір пані Олени – Валентина Костянтинівна Кудіна є власником елітної квартири в Києві, за адресою: Євгена Коновальця, 36-Е. Квартиру площею 106 кв. м. вона придбала у 2016 році. Сьогодні подібне житло коштує майже 3 млн грн. Також пані Валентина має будинок в Миколаєві, по сусідству із будинком своєї дочки та квартиру в Ялті.

То ж, як бачимо, декларації пані Олени дійсно вражають. А тому виникає запитання: як їй разом із чоловіком, працюючи більшість життя в державних органах, вдалося законним способом заробити на все це кошти? Сподіваємося, що відповідні правоохоронні органи зможуть дати відповідь на це запитання.

Розслідування «PROSUD»