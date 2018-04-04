Що вони собі нарозслідували: Заступник начальника управління ГПУ Балита Роман Іванович

Прокурори, які майже все своє життя працювали в прокуратурі – досить цінні кадри для «післямайданних» генпрокурорів. Зараз такі «досвідчені» захисники права стають членами конкурсних комісій та робочих груп і навіть отримують престижні державні відзнаки. Втім, якщо проаналізувати більш детально біографію та декларації таких чиновників, виникає багато сумнівів з приводу їхньої доброчесності.

Знайомтесь, заступник начальника управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України – Роман Іванович Балита.

Роман Іванович, 1973 року народження, розпочав свою кар’єру в органах прокуратури у 2000 році. Навчався майбутній прокурор у Національній юридичній Академії ім. Ярослава Мудрого, яку закінчив у 1997 році.

Відомо, що Роман Балита працював на різних прокурорських посадах в Івано-Франківську, Києві та Київській області, а також в Генеральній прокуратурі України. А 17 квітня 2014 року екс-генпрокурор Махніцький підписав наказ про його призначення першим заступником прокурора Закарпатської області. Певний час Роман Балита був навіть в. о. прокурора області.

Виконуючи обов’язки прокурора Закарпатської області, Роман Балита потрапив у декілька скандалів. Зокрема активісти Демальянсу безуспішно намагалися отримати інформацію про розмір коштів, які отримують працівники прокуратури Виноградівського району. Замість повноцінної відповіді на запит, вони отримали відписку про розмір посадових окладів. Скаргу на ненадання відповіді на запит розглядав саме Роман Балита, який не побачив жодних порушень у діях своїх підлеглих.

Дружина прокурора – Ольга Вікторівна Балита довгий час працювала викладачем університету економіки та права «КРОК».

У 2015 році генпрокурор Шокін призначив Балиту в комісію по відбору антикорупційного прокурора, а у 2016 році Балита був у складі робочої групи, спрямованої на виявлення, попередження, припинення та розкриття злочинів, пов'язаних з незаконною порубкою, експортом, торгівлею та переробкою лісу. А вже у 2017 році Роман Іванович був нагородженийорденом Данила Галицького.

Та найбільше запитань до прокурора з приводу його статків. У своїх деклараціях за 2014, 2015 та 2016 роки Роман Балита задекларував 1, 3 млн грн доходу, з яких зарплата склала 865 тис. грн.Решта доходів – дивіденди від банківських депозитів та 400 тис. грн в якості подарунка у грошовій формі від батька. Дохід дружини за цей період склав лише 95 тис. грн.

Роман Іванович є власником земельної ділянки в селі Переселення, що на Київщині. Та що цікаво, співвласником цієї ж землі вказаний ще один прокурор – Михайло Юрійович Дебольський, який, як вказано, в його декларації працює у відділі управління внутрішньої безпеки та захисту працівників прокуратури.

Із 2012 року Роман Іванович Балита є власником ще однієї земельної ділянки, яка розташована в с. Кучаків, що теж на Київщині. На жаль, точного розташування цих земельних ділянок нам з’ясувати не вдалося, оскільки вони відсутні у реєстрі речових прав на нерухоме майно.

У частковій власності самого прокурора та його родини є столична квартира, за адресою: проспект Петра Григоренка, 22/20. Площа цього житла – 94 кв. м., а приблизна вартість станом на сьогодні – 2,4 млн грн.

Власником решти задекларованого майна є дружина прокурора – Ольга Вікторівна Балита.Зокрема, вона володіє гаражним боксом у Києві, за адресою вулиця Бориса Гмирі, 7. Також у її власності квартира в Івано-Франківську.

Та найбільш цінним у власності родини прокурора є недобудований будинок у Гнідині, що неподалік Києва. Площа цього житла – 214 кв. м. Ще 130 кв. м – це розмір бані та 62 кв. м. – гараж.

У деклараціях прокурора за 2015 та 2016 роки вказані витрати на будівництво будинку. Загальна вартість зведення житла разом із купівлею земельної ділянки – 2,4 млн грн.

Попри такі витрати на будівництво, родині прокурора вдається доволі багато заощадити. Зокрема, подружжя відклало 31 тис. доларів та 120 тис. грн. Цікаво, що в банку в прокурорської родини лише 80 тис. грн і з цієї суми 15 тис. дивідендів. А в декларації за 2015 рік коштів в банку взагалі немає, а от вказана сума дивідендів – 34 тис. грн.

Виникає питання, звідки у сім’ї Балити така сума заощаджень та кошти на будівництво маєтку? Адже, як ми побачили, що сам Роман Іванович все життя працює в прокуратурі, дружина за 3 роки заробила менше 100 тис. грн, а батьки подружжя не займаються жодним бізнесом.

До речі, єдине задеклароване авто зареєстроване на 68-річну матір дружини – Раїсу Григорівну Отінову. Мова йде про автомобіль HYUNDAI IX 35 2012 року випуску придбаному у тому ж році. Навіть сьогодні таке авто 2012 року коштує майже 20 тис. доларів.

Як бачимо, наявність значної кількості запитань до прокурора з приводу його професійної діяльності та статків не заважають призначати його до важливих конкурсних комісій та робочих груп та більше того – нагороджувати державними відзнаками.

Розслідування «PROSUD»